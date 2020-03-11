2020-03-11T12:23:11+03:00
Рыбалка

Петербургские рыбаки хвастаются в соцсетях уловом корюшки

Добычей любителей подводной охоты стали также щуки, подлещики и даже раки [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Рыбаки из Петербурга в социальных сетях хвастаются уловом корюшкиРыбаки из Петербурга в социальных сетях хвастаются уловом корюшкиФото: СОЦСЕТИ
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В минувшие праздничные выходные рыбаки Петербурга открыли сезон ловли корюшки. Вооружившись удочками, блесной, наживкой, хорошим настроением и терпением, охотники отправились на свои излюбленные места – кто на дамбу, кто подальше в Финский залив, а что в Карелию. Так как погода с 7 по 9 марта в городе и Ленинградской области стояла прекрасная, рыбалка у всех выдалась удачная. Своими уловами рыбаки похвастались в группах по интересам в социальных сетях.

На праздничных выходных, в хорошую погоду, клев был очень удачный Фото: СОЦСЕТИ

На праздничных выходных, в хорошую погоду, клев был очень удачныйФото: СОЦСЕТИ

- 7 марта сгоняли на корюшку. Утром я немного был в шоке от количества желающих половить корь. Видать, все мужчины Питера рванули на залив, чтобы поздравить своих женщин завтра с 8 марта жаренной корюшкой. По итогу, у меня 283 штуки, - похвастался уловом один из рыбаков.

Рыбаки вытаскивали корюшку сотнями штук Фото: СОЦСЕТИ

Рыбаки вытаскивали корюшку сотнями штукФото: СОЦСЕТИ

В основном все отправились ловить рыбку на дамбу Фото: СОЦСЕТИ

В основном все отправились ловить рыбку на дамбуФото: СОЦСЕТИ

Рыбка-бренд Петербурга, как говорят рыболовы, мелкая, но зато свежая и вкусная. Да, и улов у всех не маленький, по 6-20 килограммов, в зависимости от места, сноровки и терпения. Особо удачный «клев, как из пулемета» в выходные был в Карелии. Рыбаки, которые отправились туда, остались очень довольны.

Очередной успешный улов на дамбе Фото: СОЦСЕТИ

Очередной успешный улов на дамбеФото: СОЦСЕТИ

В районе Толобухина маяка Фото: СОЦСЕТИ

В районе Толобухина маякаФото: СОЦСЕТИ

Но корюшка не единственная рыбка, попавшаяся на крючки. Многие поймали увесистых щук, в районе Приозерска рыбаки похвастались уловом окуней, есть и подлещики и даже уже пошли раки.

А это удачная рыбка в Карелии Фото: СОЦСЕТИ

А это удачная рыбка в КарелииФото: СОЦСЕТИ

В Неве тоже рыбка не маленькая живет Фото: СОЦСЕТИ

В Неве тоже рыбка не маленькая живетФото: СОЦСЕТИ

Раки уже тоже пошли Фото: СОЦСЕТИ

Раки уже тоже пошлиФото: СОЦСЕТИ

Поэтому, те, кто любит проводить время с азартом и удочкой в руках, еще могут попытать удачу и насладиться свежевыловленной собственноручно корюшкой. Ведь она бывает только раз в году.

Удачный улов в Сестрорецком разливе Фото: СОЦСЕТИ

Удачный улов в Сестрорецком разливеФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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