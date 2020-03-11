2020-03-11T12:54:31+03:00
Общество

В Петербурге открылся первый «Перекресток» в новой концепции

Теперь людям не придется тратить много времени на покупки и долго стоять в очередях
Алина ЧЕРЕМИС
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уютное кафе с собственной кухней, где можно не только пообедать, но и прекрасно отдохнуть или поработать, стеллажи с продукцией для приверженцев здорового образа жизни и красавец-тандыр, где прямо при вас пекут вкуснейшие лепешки. Так теперь выглядит супермаркет «Перекресток» на Пражской, 48.

Около двух месяцев назад здесь началась реконструкция, и владельцы приняли решение сделать магазин еще более удобным для покупателей. Это первый для Петербурга «Перекресток» в новой концепции торговой сети.

В магазине больше нет «квадратной» планировки: в середине находится кафе, по периметру – холодильники с рыбой и мясом, молочная продукция и алкоголь. Теперь здесь есть два маршрута: короткий и длинный. Первый подходит для тех, кто хочет быстро перекусить и купить продукты «свежих» категорий, второй – для тех, кто пришел за большой покупкой.

- Сегодня темп жизни растет, и покупатель не хочет тратить много времени на поход в магазин, - отмечает директор дивизиона Северо-Запад торговой сети «Перекресток» Дарья Осиновская. – Люди всё чаще начинают придерживаться здорового образа жизни.Они перестают готовить дома, и поэтому стараются приобретать свежие продукты с коротким сроком годности. Мы все это учли: фрукты, овощи, здоровое питание и готовая еда у нас находятся практически при входе.

Также «Перекресток» сделал упор на скорость обслуживания покупателей. Сейчас в магазине работают 26 касс, 12 из них – кассы самообслуживания. По словам Дарьи, очередь из трех человек – уже критично, и поэтому в случае большого наплыва покупателей каждый сотрудник магазина готов сесть за аппарат.

Изменилось и оформление магазина – теперь здесь больше ярких красок и приятных глазу вывесок. Изменился и логотип сети. Сейчас в Петербурге на реконструкции находятся еще 5 магазинов, все они поменяют концепцию. Уже 13 марта после реконструкции откроется супермаркет на Комендантском проспекте.

- Мы не ставим перед собой задачу быстро преобразовать все «Перекрестки», - поясняет Дарья Осиновская. – Текущая концепция работает достаточно эффективно.

Всего же в России 852 «Перекрестка» в 145 городах. Средний чек торговой сети за прошлый год превысил 532 рубля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В магазинах «Пятерочка» стало больше местных продуктов
2019 год для X5 Retail Group, ведущей мультиформатной розничной компании России, стал очень успешным в направлении сотрудничества с производителями и поставщиками тех регионов, где расположены ее супермаркеты и универсамы
«Лучшее лекарство - любимая работа»: бизнес-тренер Юрий Зачек рассказал, как справиться со стрессом и не «выгореть» раньше времени
Апатия, усталость, тревога, нежелание работать, раздражительность - все это опасные симптомы, на которые люди привыкли закрывать глаза. А зря!
Рацион чемпиона: чем питаться, чтобы быть лучшим везде
В последние годы тема здорового, спортивного образа жизни является очень актуальной и часто упоминается в газетах, журналах, социальных сетях и телевидении. В наше время ключевым способом для поддержания организма в спортивной форме является питание
Новости 24
Жители Киришского района остались без дорог
В Тайцах отреставрируют Часовые ворота и аллею усадьбы Демидовых
Восемь ножевых и коленом в лоб: Петербурженку, избившую мамочку с коляской в детском саду, осудили на 4 месяца
Вымогателей с автоматом и муляжами гранат задержали бойцы СОБРа
Фотограф снял процесс размножения редких краснокнижных грибов-шаров Ленобласти
Бомж из Петербурга грозился заминировать всю страну
В Шушарах спилили 500 килограммов рельсов
В Петербурге сожгут 1400 хризантем, эустом и гвоздик
Жестокое убийство двух мужчин в Ленобласти раскрыли спустя 20 лет
Из-за падения спроса на рейсах Хельсинки-Петербург большие самолеты заменят на маленькие
Хитрый юрист украл 15 миллионов рублей из-под носа начальника
Пьяный петербуржец устроил пальбу с балкона на Васильевском острове
Черную питьевую воду в Усть-Луге проверит Роспотребнадзор
BMW врезался в самосвал на Дальневосточном проспекте
Колонна военной техники проехала по Петербургу
Петербуржцев предупредили о клещах и вирусном энцефалите
Извращенца возле детской площадки заметили во Всеволожске
В Петербурге разыскивают кошку Катю, пропавшую после ДТП на КАД