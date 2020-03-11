В Петербурге открылся первый «Перекресток» в новой концепции

Уютное кафе с собственной кухней, где можно не только пообедать, но и прекрасно отдохнуть или поработать, стеллажи с продукцией для приверженцев здорового образа жизни и красавец-тандыр, где прямо при вас пекут вкуснейшие лепешки. Так теперь выглядит супермаркет «Перекресток» на Пражской, 48.

Около двух месяцев назад здесь началась реконструкция, и владельцы приняли решение сделать магазин еще более удобным для покупателей. Это первый для Петербурга «Перекресток» в новой концепции торговой сети.

В магазине больше нет «квадратной» планировки: в середине находится кафе, по периметру – холодильники с рыбой и мясом, молочная продукция и алкоголь. Теперь здесь есть два маршрута: короткий и длинный. Первый подходит для тех, кто хочет быстро перекусить и купить продукты «свежих» категорий, второй – для тех, кто пришел за большой покупкой.

- Сегодня темп жизни растет, и покупатель не хочет тратить много времени на поход в магазин, - отмечает директор дивизиона Северо-Запад торговой сети «Перекресток» Дарья Осиновская. – Люди всё чаще начинают придерживаться здорового образа жизни.Они перестают готовить дома, и поэтому стараются приобретать свежие продукты с коротким сроком годности. Мы все это учли: фрукты, овощи, здоровое питание и готовая еда у нас находятся практически при входе.

Также «Перекресток» сделал упор на скорость обслуживания покупателей. Сейчас в магазине работают 26 касс, 12 из них – кассы самообслуживания. По словам Дарьи, очередь из трех человек – уже критично, и поэтому в случае большого наплыва покупателей каждый сотрудник магазина готов сесть за аппарат.

Изменилось и оформление магазина – теперь здесь больше ярких красок и приятных глазу вывесок. Изменился и логотип сети. Сейчас в Петербурге на реконструкции находятся еще 5 магазинов, все они поменяют концепцию. Уже 13 марта после реконструкции откроется супермаркет на Комендантском проспекте.

- Мы не ставим перед собой задачу быстро преобразовать все «Перекрестки», - поясняет Дарья Осиновская. – Текущая концепция работает достаточно эффективно.

Всего же в России 852 «Перекрестка» в 145 городах. Средний чек торговой сети за прошлый год превысил 532 рубля.