Павлина и мумий не будет - Эрмитаж презентовал уникальный фильм о музее

Подойти вплотную к императорскому трону, а затем вдруг взмыть к потолку и подробно рассмотреть мельчайшие детали лепнины - о таком путешествии по Эрмитажу раньше нельзя было и мечтать. Теперь же благодаря стараниям сотрудников музея и американской компании по производству смартфонов прогулка по обители шедевров мирового искусства длится более 5 часов. 5 часов 19 минут 28 секунд, если точно.

Режиссер Аксинья Гог.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фильм об Эрмитаже снят с одного дубля на одном заряде аккумулятора. По замыслу режиссера, камера проводит зрителя через 45 парадных залов и показывает порядка 600 произведений искусства. Все это сопровождается классической музыкой музыкой и танцами балетной труппы.

- Если честно, я до сих пор не поняла, что случилось, - делится режиссер Аксинья Гог. - Сначала мне казалось, что это невозможно. Это ведь непривычная форма. Как именно смотреть этот фильм - частями или целиком - рецепта нет. Я думаю, это интерактивное кино, которое можно включать с любого места. Для меня это в первую очередь фильм-медитация.

Путешествие проходит по 45 залам музея. Фото: кадр с видео youtube.com/Apple Россия

В съемках кино участвовали все службы музея, а еще - осветители, актеры и музыканты. Фильм появился на YouTube два дня назад, а его уже посмотрели 500 тысяч человек.

- Здесь вы не увидите мумий, произведений Матиса и часы-павлин. Мы хотели показать вам немного другой Эрмитаж и задержать взгляд на картинах и предметах, на которые обычно посетители не обращают внимания, - говорит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Эрмитаж огромен, и мы долго выбирали маршрут. В результате он начинается с лестницы, где заходят посетители и заканчивается там, где заходят главы государств.