Обставил даже Москву: Санкт-Петербург стал лидером России по пробкам

В ОТПУСК В ПРОБКУ

Отборный мат, гудки, вереницы красных огней, усталые серые лица. Пробка. Такое родное и ненавистное слово для всех жителей крупных городов. Американская компания Inrix, которая занимается анализом дорожной ситуации по всему миру заявила, что сложнее всего ситуация в Петербурге. Он в рейтинге за первые месяцы 2020 года количества пробок занял 11 место.

По этому показателю Северная столица обогнала даже Москву. Да еще с отрывом аж в шесть позиций. В среднем один петербургский водитель и пассажир (в том числе автобуса) тратит за год 151 час на то, чтобы постоять в пробке. Это больше шести суток. Получается, мы проводим в компании гудящих машин и выхлопных газов небольшой отпуск. А могли бы провести его где-то на пляжах Гоа или Бали. Согласитесь, перспектива куда приятнее.

Для сравнения: москвичи стоят в пробках 128 часов за год – на сутки меньше.

НЕ СПЕШИТЕ ВЕРИТЬ

Но еще внушительнее выглядят цифры, которые показывают ситуацию в развитии. По данным все той же американской аналитической компании, за два года Петербург скакнул в этом рейтинге на восемь позиций: с 19 места в 2018 на 11 в 2020-ом. Действительно ли все так страшно? Спешить с выводами не стоит, уверяют специалисты.

- Такие рейтинги – полная ерунда, - уверен эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. - Механизм, по которому считают аналитики, совершенно непонятен. Скорее всего, цифры анализируют по отдельным навигационным системам, которые установлены на достаточно дорогих машинах. А их в наших городах не так много. При этом пробки в Ханое или Мумбаи намного тяжелее, но оценивать их вряд ли будут, потому что там этих дорогих машин еще меньше. Поэтому на такие рейтинги стоит смотреть спокойно и не устраивать панику.

Москвичи стоят в пробках 128 часов за год – на сутки меньше, чем жители Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

ОЧЕРЕДЬ ЗА БЕСПЛАТНЫМ ПИВОМ

Однако специалисты не отрицают, что ситуация в Петербурге стала хуже. И виноваты в этом, как ни странно, новые и более качественные дороги, а также улучшение качества жизни горожан.

- Ситуация с пробками ухудшилась: машин стало больше. Я помню, в 2014-2015 годах пробки схлынули, много машин стояло во дворах. Но где-то к 19-му году все эти автомобили потихонечку выехали, - отметил в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» Владимир Валдин.

Получается, чем лучше дороги, тем больше пробок и тем они длиннее?

- Этот парадокс давно известен транспортной науке. Улучшение качества дорог ведет к росту транспорта. А так как улучшить всю транспортную сеть невозможно… Это как очередь за бесплатным пивом – она никогда не закончится, пока пиво будет бесплатным.

Однако улучшение качества дорог и улучшение жизни горожан – вовсе не единственные причины роста пробок.

- Автопарк в городе растет, а каких-то мер по решению транспортных проблем принимают недостаточно, - считает руководитель региональной общественной организации «СПб.Авто» Святослав Данилов. - Чтобы уменьшить пробки, надо также строить крытые парковки, делать платные стоянки. У нас есть платная парковка, но она заработает только в ближайшие дни. Долгое время она не работала, потому что не было возможности взимать штрафы с нарушителей. Еще нужно развивать общественный транспорт. В том числе метро. А у нас строят, дай бог, по одной станции в пять лет.

Эксперты отмечают, что автопарк в городе растет, а вот мер по решению транспортных проблем принимается недостаточно.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДАЛЬШЕ - ЛУЧШЕ

Разобрались, проблемы в Петербурге с пробками есть. Но разве больше, чем в Москве?

- Все познается в сравнении. По моим ощущениям, ситуация в Петербурге не хуже, чем в Москве, - рассуждает Святослав Данилов. - Как минимум такая же. У нас заторов достаточно много, особенно на выезде или въезде в город. Плюс в центре, когда происходят аварии. Но я бы не сказал, что все критичнее, чем в Москве.

Ну а дальше-то что? Пробки так и будут увеличиваться? Скорее всего, нет. И снова из-за экономики. Курс рубля упал и если так пойдет и дальше, рост пробок замедлится.

- Сейчас все говорит о том, что гражданам будет тяжело, новые машины, скорее всего, будут покупать меньше. Это и поможет замедлить рост заторов, - считает Святослав Данилов.

Сомнительное утешение, но хоть какой-то плюс в ослаблении валюты.

СПРАВКА «КП»

Первое место по самым большим пробкам, по мнению американских аналитиков, заняла столица Колумбии Богота. «Серебро» антирейтинга отдали бразильскому Рио-де-Жанейро, а «бронзу» - Мехико. Также в топ-10 попали: Стамбул, Сан-Паулу, Рим, Париж, Лондон, Бостон и Чикаго.