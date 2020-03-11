2020-03-11T13:59:57+03:00
Авто

Обставил даже Москву: Санкт-Петербург стал лидером России по пробкам

Но действительно ли все так плохо? Разбираемся с экспертами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В среднем один петербургский водитель и пассажир (в том числе автобуса) тратит за год 151 час на то, чтобы постоять в пробке.В среднем один петербургский водитель и пассажир (в том числе автобуса) тратит за год 151 час на то, чтобы постоять в пробке.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В ОТПУСК В ПРОБКУ

Отборный мат, гудки, вереницы красных огней, усталые серые лица. Пробка. Такое родное и ненавистное слово для всех жителей крупных городов. Американская компания Inrix, которая занимается анализом дорожной ситуации по всему миру заявила, что сложнее всего ситуация в Петербурге. Он в рейтинге за первые месяцы 2020 года количества пробок занял 11 место.

По этому показателю Северная столица обогнала даже Москву. Да еще с отрывом аж в шесть позиций. В среднем один петербургский водитель и пассажир (в том числе автобуса) тратит за год 151 час на то, чтобы постоять в пробке. Это больше шести суток. Получается, мы проводим в компании гудящих машин и выхлопных газов небольшой отпуск. А могли бы провести его где-то на пляжах Гоа или Бали. Согласитесь, перспектива куда приятнее.

Для сравнения: москвичи стоят в пробках 128 часов за год – на сутки меньше.

НЕ СПЕШИТЕ ВЕРИТЬ

Но еще внушительнее выглядят цифры, которые показывают ситуацию в развитии. По данным все той же американской аналитической компании, за два года Петербург скакнул в этом рейтинге на восемь позиций: с 19 места в 2018 на 11 в 2020-ом. Действительно ли все так страшно? Спешить с выводами не стоит, уверяют специалисты.

- Такие рейтинги – полная ерунда, - уверен эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. - Механизм, по которому считают аналитики, совершенно непонятен. Скорее всего, цифры анализируют по отдельным навигационным системам, которые установлены на достаточно дорогих машинах. А их в наших городах не так много. При этом пробки в Ханое или Мумбаи намного тяжелее, но оценивать их вряд ли будут, потому что там этих дорогих машин еще меньше. Поэтому на такие рейтинги стоит смотреть спокойно и не устраивать панику.

Москвичи стоят в пробках 128 часов за год – на сутки меньше, чем жители Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Москвичи стоят в пробках 128 часов за год – на сутки меньше, чем жители Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

ОЧЕРЕДЬ ЗА БЕСПЛАТНЫМ ПИВОМ

Однако специалисты не отрицают, что ситуация в Петербурге стала хуже. И виноваты в этом, как ни странно, новые и более качественные дороги, а также улучшение качества жизни горожан.

- Ситуация с пробками ухудшилась: машин стало больше. Я помню, в 2014-2015 годах пробки схлынули, много машин стояло во дворах. Но где-то к 19-му году все эти автомобили потихонечку выехали, - отметил в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» Владимир Валдин.

Получается, чем лучше дороги, тем больше пробок и тем они длиннее?

- Этот парадокс давно известен транспортной науке. Улучшение качества дорог ведет к росту транспорта. А так как улучшить всю транспортную сеть невозможно… Это как очередь за бесплатным пивом – она никогда не закончится, пока пиво будет бесплатным.

Однако улучшение качества дорог и улучшение жизни горожан – вовсе не единственные причины роста пробок.

- Автопарк в городе растет, а каких-то мер по решению транспортных проблем принимают недостаточно, - считает руководитель региональной общественной организации «СПб.Авто» Святослав Данилов. - Чтобы уменьшить пробки, надо также строить крытые парковки, делать платные стоянки. У нас есть платная парковка, но она заработает только в ближайшие дни. Долгое время она не работала, потому что не было возможности взимать штрафы с нарушителей. Еще нужно развивать общественный транспорт. В том числе метро. А у нас строят, дай бог, по одной станции в пять лет.

Эксперты отмечают, что автопарк в городе растет, а вот мер по решению транспортных проблем принимается недостаточно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты отмечают, что автопарк в городе растет, а вот мер по решению транспортных проблем принимается недостаточно.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДАЛЬШЕ - ЛУЧШЕ

Разобрались, проблемы в Петербурге с пробками есть. Но разве больше, чем в Москве?

- Все познается в сравнении. По моим ощущениям, ситуация в Петербурге не хуже, чем в Москве, - рассуждает Святослав Данилов. - Как минимум такая же. У нас заторов достаточно много, особенно на выезде или въезде в город. Плюс в центре, когда происходят аварии. Но я бы не сказал, что все критичнее, чем в Москве.

Ну а дальше-то что? Пробки так и будут увеличиваться? Скорее всего, нет. И снова из-за экономики. Курс рубля упал и если так пойдет и дальше, рост пробок замедлится.

- Сейчас все говорит о том, что гражданам будет тяжело, новые машины, скорее всего, будут покупать меньше. Это и поможет замедлить рост заторов, - считает Святослав Данилов.

Сомнительное утешение, но хоть какой-то плюс в ослаблении валюты.

СПРАВКА «КП»

Первое место по самым большим пробкам, по мнению американских аналитиков, заняла столица Колумбии Богота. «Серебро» антирейтинга отдали бразильскому Рио-де-Жанейро, а «бронзу» - Мехико. Также в топ-10 попали: Стамбул, Сан-Паулу, Рим, Париж, Лондон, Бостон и Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 50 миллионов
На российских автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» стартовала акция «Эволюция выгоды». Среди участников программы лояльности «Нам по пути» разыграют 50 миллионов бонусных баллов, которыми можно оплачивать топливо по курсу 1 бонус = 1 рубль
Новости 24
Миллиард рублей стал причиной обысков ФСБ в холдинге «Фаэтон»
Стало известно, когда установят памятную доску Жоресу Алферову
Кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, остался без вывески
Две легковушки и два грузовика разбились в серьезном ДТП на «Скандинавии»
Дорогу, ведущую в Парголово, отремонтируют в 2020 году
Драка у ночного клуба в Пушкине закончилась больницей для одного из участников
Воровка породистых лошадей отправится под суд
Похолодание и снег надвигаются на Санкт-Петербург
Труп финского туриста нашли в кафе в Выборге
Смольный назначил первого заместителя председателя комитета по строительству Петербурга
За смертельное ДТП на Обводном таксисту-бесправнику дали 4,5 года тюрьмы
Малолетние вандалы, разрисовавшие машину на Лиговском, попали на камеры видеонаблюдения
Кашлянувшего мужчину едва не высадили из автобуса Таллинн-Петербург