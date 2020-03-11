2020-03-11T14:39:12+03:00
Общество

Почему надежнее покупать силиконовые формы ХОРС

Современные тенденции, которые становятся залогом уюта и комфорта на кухне, основываются на интересных решениях
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Почему надежнее покупать силиконовые формы ХОРС.Почему надежнее покупать силиконовые формы ХОРС.
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Силикон – уникальный материал, обладающий большой инертностью во взаимодействии с другими веществами. Он сохраняет свои рабочие свойства в большом диапазоне температур: от – 50°С до 250°С. Он идеален для производства форм для выпечки и аксессуаров, которые рассчитаны на контакт с продуктами питания.

Чистый силикон — достаточно дорогой продукт, поэтому многие производители при изготовлении продукции стараются ее удешевлять различными способами. Сравнительный анализ силиконовых форм для выпечки показал, что некоторые содержат добавки в виде различных форм оксида кремния, которые вводятся при изготовлении с применением различных катализаторов, зачастую вредных для здоровья человека.

На самом деле, определить низкокачественный силикон достаточно легко: согните силиконовое изделие или растяните. Если силикон в месте сгиба станет белесым, то, скорее всего, вы имеете дело с товаром из силикона, наполненным низкокачественными компонентами, и он может обладать токсичностью.

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Компания ХОРС использует для производства своей продукции только высококачественный силикон, имеющий пищевой допуск FDA, и все необходимые сертификаты для производства. Все продукты ХОРС изготавливаются в России в соответствии со строгими правилами контроля качества, технических характеристик и дизайн решений, которые гарантируют долговечность и безопасность форм и аксессуаров ХОРС. Все товары подлежат обязательному подтверждению соответствия, имеют действующие сертификаты и декларации.

Приготовление пищи в силиконовых формах «ХОРС» абсолютно безопасно: они ничего не выделяют в пищу и не изменяют вкус ваших блюд (поскольку полностью инертны). Компания ХОРС, с 2001 года являющаяся ведущим производителем продукции из силикона на рынке РФ и стран ближнего зарубежья, предлагает широкий ассортимент форм для выпечки из силикона: объёмные – для больших пирогов, тортов и миниатюрные; оригинальные – «Клевер», «Ёлочка», «Ромашка», «Сердце» и классические – «Буханка», «Кекс», «Кулич»: можно подобрать силиконовую форму на любой взыскательный вкус.

Дополнительной гарантией является то, что на силиконовых формах ХОРС всегда есть логотип компании и маркировка, которая свидетельствует о соответствии товара требованиям по его качеству.

Берегите себя, будьте внимательны при выборе продукции из силикона и выбирайте лучшее для своей семьи!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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