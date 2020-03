Спортсмены из СПбГУПТД представят Санкт-Петербург на Чемпионате по чирлидингу в США

Сборная команда по чирлидингу «Needles» Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна примет участие в знаменитых соревнованиях UCA International All Star Championship в США, на родине чирлидинга. Уже второй год подряд «Needles» отправляются покорять новые вершины, представляя вуз и страну, на другой континент. Грандиозное событие пройдет в Орландо, штат Флорида, на крупнейшей площадке американского Диснейленда. Соревнования соберут сильнейших спортсменов со всего мира, в том числе и родоначальников этого вида спорта.

В начале декабря 2019 года команда СПбГУПТД «Needles» стала серебряным призером чемпионата Nordic ALL LEVEL 2019 в Швеции и получила заветное приглашение на «UCA ALL STAR» из Соединенных Штатов, а в марте 2020 года стала чемпионом All Level Championship 2020 West в Германии, тем самым подтвердив, что достойна стоять в ряду лучших команд мира! Благодаря успешно пройденным отборам в Швеции и Германии, спортсмены смогут побороться за звание лучших в дисциплине «Групповые станты взрослые».

Фото:Евгений Вотинцев.

В прошлом году спортсмены из СПбГУПТД уже участвовали в соревнования «UCA ALL STAR». Они заняли 4 место и вошли в топ-5 лучших команд мира. Кроме того, «Needles» вошли в 5-ку сильнейших смешанных групповых стантов на Открытом Кубке Европы ELITE CHEERLEADING CHAMPIONSHIP, стали победителями 4th World Inter Universities Championships 2018 в Барселоне, серебряными призёрами 5th World Inter Universities Championships 2019 в Хорватии и Nordic All Level Championship 2018 и 2019 в Швеции, многократными победителями и призерами различных соревнований в Санкт-Петербурге.

- Единственным выступлением, когда команда вернулась ни с чем, были самые первые соревнования, которые состоялись спустя три месяца с момента основания команды, - рассказывает тренер команды Дарья Дашкина. - После этого ни с одних соревнований они не возвращались с пустыми руками. На сегодняшний день уровень подготовки команды очень высок, поэтому мы надеемся, что грядущие соревнования в Америке не станут исключением для петербургских спортсменов.