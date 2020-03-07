Американская вокалистка Джейн Монхайт откроет фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза»

XX Международный фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза» - крупнейшее событие в мире джазовой музыки. С 11 по 15 марта в нескольких городах России выступят известные артисты. Первый концерт в рамках фестиваля пройдет в Петербурге. На сцену БКЗ «Октябрьский» поднимутся группа Spyro Gyra, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также неподражаемая американская вокалистка Джейн Монхайт.

Сегодня Джейн Монхайт знают как одну из звезд первой величины на американской джазовой сцене. Она мастерски комбинирует жанры и стили, что делает ее музыку хорошо узнаваемой. Ее дебютный альбом Never Never Land (2000) больше года продержался в джазовых чартах журнала Billboard и был признан Международная Ассоциацией джазовых журналистов лучшей записью 2000 года. С тех пор она выпустила ещё 11 пластинок, каждая из которых становилась заметным событием в музыкальном мире. К настоящему моменту на счету Джейн две номинации на премию Grammy, регулярное присутствие в джазовом чарте журнала Billboard, сотрудничество с крупнейшими звёздами жанра Майклом Бубле, Фредди Коулом, Куинси Джонсом и другими и записи саундтреков к популярным кинофильмам ("Небесный капитан и мир будущего", "Не отпускай меня").

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Фото: организаторы.

Группа Spyro Gyra - двенадцатикратный номинант на премию Grammy и, безусловно, один из самых популярных и коммерчески успешных коллективов в жанрах jazz fusion и smooth jazz. Группа была создана в 1974 году и по сей день продолжает свою активную концертную деятельность, выступая в США и по всему миру, будучи частым и желанным гостем на крупнейших музыкальных фестивалях. Изысканный и привлекательный эклектичный стиль Spyro Gyra - сочетание легкого джазового саунда с элементами funk, R&B, world music и изящными оттенками латинской музыки принесли музыкантам мировую известность.

В 2019 году Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана отметил 20-летний Юбилей. За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года Оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты - All-Star Global Concert Международного Дня Джаза.