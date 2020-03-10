Звезды российского кино Кристина Асмус, Татьяна Бабенкова и Валерия Шкирандо сыграют главные роли в шоу «Вернувшиеся» в Петербурге

Театральное шоу «Вернувшиеся» объявило о премьере с обновленным актерским составом. Уже этой весной на специальных показах зрители смогут увидеть Кристину Асмус и Татьяну Бабенкову в роли Регины и Валерию Шкирандо в роли Хелен Алвинг.

Попасть на спектакли с Татьяной Бабенковой можно будет уже в марте. Валерию Шкирандо зрители увидят с начала апреля, а майские спектакли откроет Кристина Асмус.

Кристина Асмус - российская актриса театра и кино. Получила известность за роль Варвары Черноус в сериале «Интерны» на канале ТНТ. Героиня скандального фильма «Текст» с Сашей Петровым и военной драмы «А зори здесь тихие…».

Петербуржцев приглашают на специальные весенние показы. Фото: организаторы.

Татьяна Бабенкова - российская актриса театра и кино. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» на ТНТ и исторического сериала «Вольная грамота» на Первом канале.

Валерия Шкирандо - российская актриса кино и театра, прославившаяся благодаря ролям в сериале «Молодежка», военной драме «Батальон» и супергеройском блокбастере «Защитники». Всего за плечами Валерии более 40 ролей в различных фильмах и сериалах.

Напомним, в основу постановки «Вернувшиеся» легла пьеса Генрика Ибсена «Привидения». Режиссером и постановщиком шоу выступил российский хореограф Мигель.