Инвест-отель «Про.Молодость» аккредитован по ипотечной программе Росбанка

Банк предоставляет ипотечный кредит на покупку юнитов в инвест-отеле с первоначальным взносом от 30% их стоимости. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Он предоставляется на срок от одного года до 25 лет со ставкой от 8,19%. Возраст заемщика должен быть не менее 21 года и не более 65 лет. Стаж работы, необходимый для получения кредита – от трех месяцев.

Фото предоставлено пресс-службой PLG.

- Мы рады возможности расширить линейку банков-партнеров инвест-отеля «Про.Молодость». Доступная ипотека от Росбанка – показатель ликвидности проекта и надежности девелопера. На сегодняшний день порядка 20% сделок в наших проектах совершаются с привлечением ипотечного финансирования, и мы ожидаем, что их доля будет расти. Рынок недвижимости как самый надежный инструмент для вложения средств привлекает все больше начинающих инвесторов, для которых доступная ипотека – серьезный аргумент в пользу сделки», – прокомментировала генеральный директор PLG Марина Павлюкевич.

Фото предоставлено пресс-службой PLG.

«Про.Молодость» – это второй объект сети гостиниц массового сегмента, которую PLG создает в рамках стратегического инвестиционного проекта в Петербурге. Общая площадь новой гостиницы составит 95,5 тыс. кв. м. В ней разместятся 2072 номера площадью от 21 до 68 кв. м. Формат инвест-отеля предусматривает наличие широкого ассортимента доходных программ для инвесторов, а также новую качественную инфраструктуру и отельные сервисы для будущих резидентов. Цена номеров начинается от 1,8 млн руб. Все они будут сдаваться с полной чистовой отделкой. Также у собственников есть возможность приобрести пакет мебели, техники и текстиля. Объем инвестиций в проект составит 4,5 млрд руб. Его строительство будет завершено в декабре 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой PLG.

Инфраструктура отеля «Про.Молодость» включает фитнес-клуб площадью 3600 кв. м с бассейном, медицинский центр, коворкинг, лекторий с образовательными программами от Политеха и других городских вузов. Рядом с инвест-отелем девелопер построит многоуровневый паркинг. Планируется создание велодорожки, которая соединит отель со станцией метро «Улица Дыбенко». Для удобства резидентов PLG планирует установить точки проката велосипедов. Между отелем и станцией метро будут курсировать шаттл-басы.

«Про.Молодость» предлагает инвесторам программы «Кооператив» и «Гарантия». В «Кооперативе» доходность отеля делится между всеми собственниками в соответствии с количеством приобретенных квадратных метров и при загрузке в 72% будет достигать 13% годовых. По программе «Гарантия» собственник получает фиксированные выплаты вне зависимости от заполняемости отеля, здесь доходность составит 10,4% в год. Подходит отель и для инвесторов, ориентированных на быстрый доход, – доступные стартовые цены позволяют получить высокую доходность за счет роста цены квадратного метра.

В соответствии с информацией Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти, к 2025 году в непосредственной близости от инвест-отеля «Про.Молоость» планируется запуск транспортно-пересадочного узла «Кудрово» - это автовокзал, перехватывающая парковка, остановки для общественных маршрутов и станция метро. Открытие транспортного хаба существенно улучшит транспортную ситуацию в локации и повысит инвестиционную привлекательность отеля.