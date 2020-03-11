2020-03-11T16:08:48+03:00
Общество

Стать звездой: петербургские подростки смогут выйти из TikTok на большую сцену

Молодые люди получат возможность учиться в онлайне у Полины Гагариной и известных блогеров
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Петербургские подростки смогут выйти из TikTok на большую сцену. Фото из официальной группы проекта Поколение М ВКонтакте vk.com/pokoleniye_m.Петербургские подростки смогут выйти из TikTok на большую сцену. Фото из официальной группы проекта Поколение М ВКонтакте vk.com/pokoleniye_m.
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МТС и TikTok запустили конкурсно-образовательную программу, в рамках которой известные вокалисты и популярные блогеры дадут онлайн-уроки юным талантам, а четверо финалистов конкурса со всей страны примут участие в финальном гала-шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге.

Конкурс пройдет в два этапа: 10-22 марта и 1-14 апреля. В нем могут поучаствовать блогеры и вокалисты от 16 лет до 21 года. Им предлагается записать одно или несколько коротких музыкальных видео, демонстрирующих их вокальные возможности, или добрых роликов в формате storytelling/comedy, и разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М. По итогам каждого этапа конкурса будет сформировано два шорт-листа полуфиналистов: по музыкальному и блогерскому направлениям, в которые войдут по пять лучших видео, набравших наибольшее количество лайков и репостов.

Из участников шорт-листов жюри конкурса выберет четырех финалистов, которые смогут выступить вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта – гала-шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге – и на большой сцене побороться за музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» и стажировки у популярных блогеров в Москве.

В число мастеров совместного проекта от МТС и TikTok вошли: певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина, молодые вокалисты Акмаль Ходжаниязов, Хабиб и дуэт NANCY&SIDOROV, популярные блогеры Анриэль (@anriel), Влад Красавин (@vladkrasavin) Артем Кондратьев (@artemmkeyy), Андрей Федотов (@fedotovandrey). Мастера проекта дадут серию онлайн-уроков для начинающих блогеров и певцов и войдут в жюри онлайн конкурса «ТикТокер Поколения М».

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М» и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные в TikTok конкурсные видео и их просмотры МТС начислит баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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