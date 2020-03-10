2020-03-11T16:13:32+03:00
Досуг

В Петербурге пройдет престижный хоровой фестиваль-конкурс «Радуга»

Музыкальное событие соберет в Капелле около 2000 участников из разных стран
Маргарита РЕПИНА
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Конкурс-фестиваль пройдет 27-28 марта. Фото: организаторы.Конкурс-фестиваль пройдет 27-28 марта. Фото: организаторы.
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Талантливые коллективы из России, Казахстана, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Словении, Бельгии станут участниками грандиозного фестиваля-конкурса «Радуга». В 2020 году он впервые состоится в новом формате: 27 и 28 марта в Капелле пройдут конкурсные прослушивания хоровых коллективов из России и Европы, а в выборе победителей примут участие не только традиционное жюри, но и зрители. «Радуга» ставит перед собой новую задачу – расширить границы хорового сообщества и стать ближе к зрителю. Открыв двери одного из лучших залов мира – Капеллы – для голосующих зрителей, «Радуга» станет важным просветительским и социальным мероприятием для коллективов и жюри, для истинных любителей хорового искусства, а также для активных и любознательных людей, не искушенных в хоровом творчестве.

В составе конкурсантов – 55 хоров и 11 ансамблей разных возрастных категорий и широкого диапазона жанров: от классики и фольклора до джаза и популярной музыки. В программу международного конкурса-фестиваля «Радуга» входят выступления на различных концертных площадках города, образовательный семинар для дирижеров и знакомство с культурным многообразием Санкт-Петербурга.

НА ЗАМЕТКУ

«Радуга» — хоровой фестиваль-конкурс, основанный в Гатчине в 1997 г. Ириной Рогановой, заслуженным работником РФ, президентом Ассоциации дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Западного региона РФ. Развиваясь и набирая с каждым годом всё большую популярность среди хоровых конкурсов, «Радуга» переехала из Ленинградской области в Санкт-Петербург, утвердив заслуженную репутацию одного из самых творческих, честных и профессиональных конкурсов хорового искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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