Телеканал 78 покажет трансляцию шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед»

Елизавета Туктамышева – звезда российского фигурного катания. Поклонники называют спортсменку «триксельной императрицей».Тройной аксель (в простонародье - триксель) – ее фирменное оружие. Впервые фигуристка громко заявила о себе в 15 лет, победив на двух взрослых Гран-при. Через три года она собрала все главное «золото» сезона - в финал Гран-при, на чемпионатах мира и Европы. Сейчас Елизавете 23 года. Она не только продолжает тренироваться, но и выступила организатором собственного шоу «Горячий лед», которое прошло в Петербурге 9 марта.

Участие в веселом, ярком, стильном и смелом шоу приняла как сама Елизавета, так и ее друзья-фигуристы - Софья Самодурова, Александр Самарин, Михаил Коляда, Макар Игнатов, Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алёна Леонова и многие другие.

Зрители увидят шоу «Горячий лед» в эфире Телеканала 78. Фото: пресс-служба.

О тех, кто не смог посетить шоу, позаботился Телеканал 78. Они покажут трансляцию выступления. Приятным сюрпризом для зрителей станет и то, что накануне старта Чемпионата мира по фигурному катанию на лед выйдут чемпионы Европы 2020 года – Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Как говорит Елизавета, данное шоу – это «подарок» от тренера (Алексея Мишина) и Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Спортсменка призналась, что для нее важно, чтобы проект получился ярким, веселым, современным и отличался от классического шоу, где «приглашают звезд и по очереди катают номера». Именно поэтому Елизавета лично принимала активное участие в процессе выбора названия и описания шоу, а также подбора музыки и определения состава участников.

- Особенным станет то, что мы покажем не только одиночные номера, но и групповые. Это не сплошной сюжет, мы просто хотим получить удовольствие от этого шоу и развеселить зрителей, - рассказала о шоу Елизавета в эфире телеканала 78. - Я думаю, что это шоу – семейное, потому что компания, которая будет на нем выступать, очень дружеская и нам хочется, чтобы это тепло, тепло фигурного катания, зрители тоже почувствовали и поняли, что мы одна семья, мы можем кривляться, смеяться, а не только выступать и катать серьезные номера.

КОНКРЕТНО

Полная телеверсия шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед» выйдет в эфир 15 марта в 19:30, запись трансляции также будет доступна на сайте и в соцсетях телеканала.