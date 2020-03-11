Матч «Зенита» и «Шальке» перенесен из-за коронавируса

Коронавирус, разгулявшийся по Европе - в одной Италии скончались больше 600 человек - стал причиной отмены множества массовых мероприятий, в том числе спортивных. Не обошло стороной это и российских футбольных болельщиков. Так, товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и немецким «Шальке» перенесен на неопределенный срок.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» приняли совместное решение о переносе матча, запланированного на 29 марта, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Встреча должна была состояться в Гельзенкирхене на обновленной арене «Паркштадиум», домашнем стадионе «Шальке-04», однако теперь вопрос подвис в воздухе.

В пресс-службе петербуржцев отмечают, что все купленные билеты остаются действительными: «В настоящее время клубы обсуждают новую дату для проведения матча».

Отметим, что «Шальке» и «Зенит» являются в некотором смысле побратимами. Обе команды спонсирует «Газпром», а немецкие футболисты, так же как и зенитовцы ездили на север России, где им показали, как добывают газ и откуда идут деньги на финансирование футбола.

Ранее команды дважды играли в товарищеских матчах. В 2007 году они играли в Германии, а в 2018 -м - в Петербурге. В первый раз выиграл «Шальке» 2:1, а второй раз, с тем же счетом - «Зенит».

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