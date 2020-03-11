2020-03-11T16:52:53+03:00
Спорт

Матч «Зенита» и «Шальке» перенесен из-за коронавируса

Клубы решили отложить товарищескую встречу на «неопределенный срок»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Игру "Зенита" и "Шальке" отложили из-за коронавируса.Игру "Зенита" и "Шальке" отложили из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Коронавирус, разгулявшийся по Европе - в одной Италии скончались больше 600 человек - стал причиной отмены множества массовых мероприятий, в том числе спортивных. Не обошло стороной это и российских футбольных болельщиков. Так, товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и немецким «Шальке» перенесен на неопределенный срок.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» приняли совместное решение о переносе матча, запланированного на 29 марта, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Встреча должна была состояться в Гельзенкирхене на обновленной арене «Паркштадиум», домашнем стадионе «Шальке-04», однако теперь вопрос подвис в воздухе.

В пресс-службе петербуржцев отмечают, что все купленные билеты остаются действительными: «В настоящее время клубы обсуждают новую дату для проведения матча».

Отметим, что «Шальке» и «Зенит» являются в некотором смысле побратимами. Обе команды спонсирует «Газпром», а немецкие футболисты, так же как и зенитовцы ездили на север России, где им показали, как добывают газ и откуда идут деньги на финансирование футбола.

Ранее команды дважды играли в товарищеских матчах. В 2007 году они играли в Германии, а в 2018 -м - в Петербурге. В первый раз выиграл «Шальке» 2:1, а второй раз, с тем же счетом - «Зенит».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Санкт-Петербурге

Заболевание диагностировали у итальянского студента (подробности)

«Он чувствовал себя хорошо и без проблем прошел осмотр в Пулково»: подруга итальянского студента, заболевшего коронавирусом, рассказала, как он прилетел в Санкт-Петербург

Рикардо Пизатти в Северной столице оказался впервые - с понедельника он должен был приступить к практике в институте, но в итоге попал на карантин в больницу (подробности)

«Нам не разрешают выходить из комнат»: Что происходит в студенческом общежитии, где жил заразившийся китайским коронавирусом итальянец

По словам самих студентов, в изоляции находится 700 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
В общежитии, где на карантин из-за коронавируса заперли 700 студентов, усилили меры безопасности
Петербуржец подозревается в попытке убийства своего знакомого
Миллиард рублей стал причиной обысков ФСБ в холдинге «Фаэтон»
Стало известно, когда установят памятную доску Жоресу Алферову
Кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, остался без вывески
Две легковушки и два грузовика разбились в серьезном ДТП на «Скандинавии»
Дорогу, ведущую в Парголово, отремонтируют в 2020 году
Драка у ночного клуба в Пушкине закончилась больницей для одного из участников
Воровка породистых лошадей отправится под суд
Похолодание и снег надвигаются на Санкт-Петербург
Труп финского туриста нашли в кафе в Выборге
Смольный назначил первого заместителя председателя комитета по строительству Петербурга
За смертельное ДТП на Обводном таксисту-бесправнику дали 4,5 года тюрьмы
Малолетние вандалы, разрисовавшие машину на Лиговском, попали на камеры видеонаблюдения
Кашлянувшего мужчину едва не высадили из автобуса Таллинн-Петербург