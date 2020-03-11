Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 84%

Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. На Северо-Западе по итогам 2019 года доля 4G-смартфонов увеличилась на 12 п. п. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 84%.

Доля смартфонов среди всех устройств (кнопочных телефонов, планшетов, роутеров и пр.) в России в сети Tele2 увеличилась до 71%. Лидером по этому показателю остается Московский регион, где проникновение таких устройств составляет 91%. На Северо-Западе этот показатель составляет 69%.

По итогам 2019 года самыми популярными стали устройства с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов – их доля увеличилась на 7 п. п. год к году и составила 31% от всех смартфонов в сети Tele2. Второе место занимают аппараты с диагональю от 5 до 5,4 дюйма, их количество в 2019 году по сравнению 2018 годом снизилось на 9 п. п. до 28% в сети оператора.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (11%).

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 79%. Наибольшее проникновение таких устройств зафиксировано в Сибири – 82%.