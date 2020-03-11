Говорят и показывают: в петербургском метрополитене устанавливают новые информационные терминалы

Первые информационные терминалы появились в петербургском метрополитене чуть больше десяти лет назад - осенью 2009 года. Колонка с двумя кнопками - "экстренный вызов" и "справка со временем расположились на всех станциях подземки. Такой быстрый способ помочь пассажиру, если что-то случилось или подсказать маршрут.

Теперь же в метрополитене устанавливают новые стойки системы передачи тревожной информации. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

- Первые терминалы нового образца установили в прошлом году, - уточнили в метро.

Что умеют современные системы? Во-первых, есть онлайн-чат текстовых сообщений с операторами ситуационного и информационного центров. Во-вторых, карта окрестностей (примерно два километра в радиусе станции). В-третьих, информация о том, как добраться до аэропорта. А также сведения о вокзалах, перехватывающих парковках и так далее.

Есть отдельные сервисы и для пассажиров с ограниченными возможностями. Слабовидящие могут включить специальный режим экрана с увеличенным шрифтом. Для пассажиров с нарушением слуха есть индукционная петля - устройство, передающее звуковые сигналы на слуховой аппарат. А для людей в инвалидных креслах нижнюю часть терминала оборудовали дополнительными камерой видеонаблюдения и микрофоном.