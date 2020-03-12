2020-03-12T13:31:53+03:00
Происшествия

Мошенник в Петербурге продавал фейковые аккаунты на каршеринг, используя личные данные клиентов микрозаймов

Продавец скупал копии документов заемщиков с их фотографиями, его задержали при попытке бегства в Германию [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Парня задержали, когда он хотел бежать в другую страну Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиПарня задержали, когда он хотел бежать в другую страну Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Еще недавно начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, выступая перед депутатами городского Заксобрания, пообещал, что полиция раскроет схему продажи фейковых аккаунтов для клиентов каршеринга.

- Что касается технической составляющей, мы эту работу ведем и скоро «расколдуем» этих лиц и эту систему как механизм. Зафиксировано более 20 случаев использования чужих аккаунтов. Ежедневно полицейские ведут работу по пресечению такой противоправной деятельности, - заявил Плугин.

В Петергофе полиция с погоней задержала водителя каршеринга.

Генерал сказал - генерал сделал. Полицейским удалось раскрыть не только схему продажи таких аккаунтов, но и задержать того, кто эту схему придумал. Им оказался 21-летний житель города, который, кстати, светится в сводках полиции с 15 лет. Раньше он привлекался за кражи, а теперь решил заработать на "кибер-мошенничестве".

- Это первый уголовный прецедент в городе, связанный с продажей фейковых аккаунтов каршеринговых организаций, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Все чаще в сводках мелькают ДТП с каршеринговыми авто, различного рода правонарушения водителями такого транспорта, махинации со взломами чужих аккаунтов, банальные угоны тех же самых брендированных автомобилей, фейковые аккаунты. Задержание подозреваемого стало результатом работы полиции по пресечению преступлений и правонарушений, связанных с каршерингом.

Парень приготовил сумку, чтобы скрыться из страны Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Парень приготовил сумку, чтобы скрыться из страны Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Продавца аккаунтов вычислили сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полиция нагрянула к подозреваемому в тот момент, когда он собирался уехать из страны. Молодой человек был буквально на чемоданах. Утром он выходил из квартиры с собранной сумкой, когда в дверях его встретили оперативники с постановлением на обыск.

- Полицейские в ходе операции выставили засаду по месту проживания подозреваемого в Приморском районе, а также на автовокзале, - делятся полицейские. - По оперативной информации, молодой человек приобрел билет в Таллин с перспективой дальнейшего переезда в Германию.

Как оказалось, покупатели чужих аккаунтов арендованных машин ездили под видом водителей, которые даже не знали, что на них зарегистрированы каршеринговые авто. Парень за 500 рублей покупал персональные данные людей с разных регионов России - клиентов микрозаймов. Он использовал копии их документов и фотографии на фоне паспорта. При этом сам предпочитал не оставлять следов в Интернете, используя для этого специальные программы. Позже фейкковые аккаунты он продавал через один из популярных мессенджеров по цене от 2 до 5 тысяч рублей.

Авария с участием каршеринга в Петербурге Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Авария с участием каршеринга в Петербурге Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- По версии оперативников, с июня по октябрь 2019 года злоумышленник зарегистрировал на подставных лиц десятки учетных записей для доступа в каршеринговые сервисы, - уточняют полицейские. - При обыске в квартире задержанного обнаружены два смартфона, использовавшиеся при регистрации аккаунтов, телефон с мессенджером, где есть переписки, представляющие интерес для следствия.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по стать "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Каршерингового мошенника взяли под домашний арест.

Напомним, что ранее полицейские поймали угонщика каршерингового «БМВ». Лихача пришлось задерживать с погоней. За рулем он сидел под воздействием наркотиков.

Полиция Петербурга: выявлено уже 20 фейковых аккаунтов для клиентов каршеринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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