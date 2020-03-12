Антон Павлович Диков: Центр имплантации «UniverStom»

Антон Павлович работает хирургом-стоматологом с 2008 года и специализируется на установке имплантатов безлоскутным методом, то есть без разреза десны. Доктор берется за самые непростые случаи и успешно с ними справляется.

Антон Павлович Диков - это врач, которого не просто ценят, а искренне любят коллеги и пациенты: за уважительное отношение к окружающим, высокий профессионализм, за чуткий, внимательный и по-настоящему индивидуальный подход к каждому, кто приходит к нему на прием.

Главный показатель профессионализма врача – это здоровье его пациентов. Доктор Диков бескомпромиссен в вопросах качества лечения. Но не менее важно для него и психологическое состояние пациента: Антон Павлович делает все, чтобы пришедшие к нему люди чувствовали себя комфортно, спокойно и уверенно.

Закономерный результат такого подхода – гордость и уважение коллег и десятки благодарных отзывов от пациентов.

Слаженная командная работа – залог успешных результатов, уверен доктор Диков.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Профессия врача всегда казалась интересной и перспективной, что спустя годы только подтверждается. Мне всегда хотелось работать с людьми, приносить пользу и развиваться, расти в профессии.

– Говорят, у петербуржцев плохие зубы, это правда?

– Как и в других северных регионах, в Петербурге распространена «пористая», рыхлая кость, что требует больших трудозатрат при лечении зубов. Связано это в первую очередь с климатом, но нельзя исключать и такие факторы, как качество питания, воды, а также «городской» малоподвижный образ жизни, что влияет на иммунитет.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Надеюсь, что главные достижения еще впереди. А сейчас я рад, что во многих случаях, когда пациентам отказывают в лечении в других клиниках (например, из-за непростой клинической ситуации), мне удается найти успешные решения. Но это не только моя заслуга, хороших результатов удается добиваться, в том числе, благодаря слаженной работе нашей команды специалистов.

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Регулярно занимаюсь в спортзале, посещаю сауну, стараюсь сбалансировано питаться и не злоупотреблять вредными привычками.

Петербургские пациенты ценят «душевных докторов».Фото: Артем КИЛЬКИН

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– В Петербурге, как нигде, пациенты способны оценить не только качество лечения, но и человеческое отношение, способность идти на компромиссы и умение детально донести суть лечения. К этому я постоянно стремлюсь в своей работе.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: 8(812) 90-90-375, 90-422-40.

На сайте Центра имплантации «UniverStom»: implantgood.ru