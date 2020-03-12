Цветы и крестная мама-«Мэри Поппинс»: в Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый» - новый универсальный корабль, который в самом скором будущем отправится служить на Черноморский флот. Несмотря на мелкий дождь и пронизывающий ветер поприветствовать стального гиганта пришло огромное количество гостей – от главнокомандующего ВМФ России до сотрудников завода и их семей.

СЛАВНОЕ ИМЯ

«Ретивый» - один из корветов (кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы и обороны военно-морских баз) проекта 20380. Эти красавцы способны дать достойный отпор практически любому противнику – хоть подводной лодке, хоть тяжеловооруженному линкору – прикрыть артиллерийским огнем десант во время береговой операции, сопроводить кнвой в дальнем походе и многое, многое другое. Первое судно, получившее название «Стерегущий», встало на службу в 2008 году. «Ретивый» - уже пятый корвет проекта 20380, построенный в Санкт-Петербурге на «Северной верфи».

Поприветствовать корвет люди приходили целыми семьями. Малышу в коляске по центру - всего два с половиной года!Фото: Артем КИЛЬКИН

- «Ретивый» - хорошее название для корабля, - отметил на торжественной церемонии главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. – Это не просто имя, а продолжение славной традиции – суда с таким наименованием служили на флоте и во время Великой Отечественной и во время Холодной войны и прекрасно показали свою надежность и эффективность и в мирной работе и в бою.

На причале перед плавучим доком случилось настоящее столпотворение – одних только журналистов собралось несколько десятков человек. На удивление было немало детей – причем как уже совсем больших, так и малышей, которых родители привезли в колясках.

- Нашему сыну всего два с половиной года, - смеется Алексей Кормазов, судовой слесарь-монтажник. К стройке «Ретивого» он причастен самым непосредственным образом – монтировал и налаживал разные бытовые системы, чтобы экипажу было комфортно нести службу. – Но у него уже самое любимое развлечение – пускать кораблики в ванной. А вообще у нас уже целая династия – мой дед на «Северной верфи» работал, отец, теперь вот я. Может, и сын по нашим стопам пойдет – я был бы рад.

На торжественную церемонию прибыли высокие гости - главком ВМФ России Николай Евменов и заместитель министра обороны Алексей Криворучко.Фото: Артем КИЛЬКИН

«БУТЫЛКУ С ШАМПАНСКИМ РАЗБИВАЛИ ДВАЖДЫ»

По давней флотской традиции для нового корабля выбрали крестную маму. Ей стала Евгения Пенкина. На «Северной верфи» она работает экономистом по договорной работе. Именно ей выпала честь разбить о борт «Ретивого» бутылку с шампанским и произнести напутственные слова. С дока к журналистам Евгения спустилась по воздуху. Будто Мэри Поппинс, только вместо зонтика была люлька подъемного крана.

- Ощущения, конечно, непередаваемые, - поделилась с журналистами Евгения. – Такие эмоции девушка испытывает, наверное, только когда замуж выходит! Накануне я очень переживала. Тем более меня еще и подруги поддразнивали: «а вдруг бутылка не разобьется?».

К журналистам Евгения спустилась, словно Мэри Поппинс - только вместо зонтика была люлька подъемного крана.Фото: Артем КИЛЬКИН

В итоге, признается крестная мама «Ретивого», она настолько разволновалась, что даже упросила руководство завода дать ей возможность провести что-то вроде генеральной репетиции – подняться на док и разбить о борт корабля «опытную» бутылку. И на репетиции и на спуске все прошло хорошо – так что корвет получился дважды счастливым.

- Теперь я, как крестная мама, должна что-то передать в заводской музей какой-то подарок, - смеется Евгения. – Это может быть что угодно – хоть моя личная вещь – но я думаю заказать макет «Ретивого». Ну и буду следить за судьбой корабля, конечно – он же теперь все равно что мое дитя.

Перед спуском на воду корабль по давней традиции освятили.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам генерального директора «Северной верфи» Сергея Пономарева, по сравнению со «Стерегущим» - первым кораблем проекта 20380 – «Ретивый» сильно изменился. Подробности журналистам сообщить и Пономарев и присутствовавшие на церемонии офицеры ВМФ отказались – как-никак, секретная информация. Намекнули только, что основные нововведения связаны с радиолокационным комплексом – проще говоря, корабль теперь может обнаружить противника на значительно большем расстоянии, чем раньше.

Поле спуска на воду строительство корабля продолжится – ему еще предстоит обзавестись системами связи и навигации, вооружением и прочей необходимой оснасткой. После этого корвет отправится на швартовные испытания. К концу года его планируется передать на Черноморский флот.