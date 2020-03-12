13 марта из-за пандемии самолеты не вылетят из Пулкова в семь городов Европы

Сегодня в полночь Россия, уже закрывшая небо для Китая, Южной Кореи и Ирана, временно закрывает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Исключение сделали только для рейсов из Шереметьева в семь европейских городов и для чартеров, чтобы обеспечить возвращение иностранцев и россиян домой. Запрет касается лишь отечественных авиаперевозчиков.

Из Пулкова 13 марта не состоятся десять рейсов в семь европейских городов: Берлин, Дюссельдорф, Гамбург и Мюнхен, Париж, Милан и Рим. Отменили и обратные перелеты. Все их обслуживание авиакомпания «Россия».

Изменения в расписании «России» стали появляться с 11 марта. Вчера отменили рейсы в Берлин, Мюнхен, Рим и Милан и обратно. Сегодня, 12 марта, не будет перелетов в Берлин и Мюнхен.

Авиасообщение с Италией фактически сошло на «нет» еще до введения запрета. Так, S7 уже прекратила перелеты из Пулкова в Верону, которые в зимнем расписании стоят раз в два дня.

– Кроме «России», которая отменила часть перелетов уже 11 марта, рейсы осуществляются по расписанию, – отмечает оператор аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы». – От зарубежной «Люфганзы» уведомлений от обмене рейсов во Франкфурт-на-Майне и обратно (осуществляются дважды в день в оба направления. – Прим. ред.) мы пока не получали.

Сохраняются перелеты с берегов Невы на берега Майны и в завтрашнем расписании. Впрочем, в онлайн-табло самой авиакомпании рейсов из Петербурга на эту дату нет.

Других направлений в запрещенные страны в зимнем расписании Пулкова, которое действует до 28 марта, нет.

– Обновления оперативно отражаются в расписании, – добавляют в аэропорту. – По времени вылета и прилета изменений в графике нет: все оставшиеся рейсы выполняются согласно зимнему расписанию. Отмены не отражаются ни на действующих перелетах, ни на работе аэропорта.

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