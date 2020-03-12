Владимир Михайлович Левин: Клиника «Медпомощь 24»

То, что он будет врачом, Владимир Михайлович знал еще в школе. Решил – и сделал! Сегодня доктор Левин занимается пациентами с разными формами ишемической болезни сердца, пациентами с гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, нарушениями ритма. У него лечатся больные с нарушениями липидного обмена, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, гастритами, язвенной болезнью, пациенты с сочетанной патологией бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем. Многим практический опыт и знания доктора в буквальном смысле помогают выжить.

Пример доктора Левина опровергает досужее мнение о том, что терапевт – это, в основном, врач, направляющий больного к другим специалистам и выписывающий больничные. Его важнейшие врачебные инструменты – большой опыт и обширные знания. А приобрел он их, работая в городских больницах и поликлиниках.

– «Закалку» в своей профессиональной жизни я получил на базе терапевтического отделения Мариинской больницы, за что я очень благодарен своему непосредственному руководителю Татьяне Игоревне Белоусовой и заведующей отделением Елене Валентиновне Вютрих (ныне они работают в той же больнице на отделении нефрологии), – рассказывает Владимир Михайлович. – Затем освоил специальность кардиолога, но чтобы полноценно работать в этой области, нужно владеть инструментальными методами исследования в кардиологии. И следующим шагом стало получение специальности «функциональная диагностика». Все это помогает наблюдать и видеть пациента на всех этапах диагностики и лечения

Сегодня доктор Левин – один из самых востребованных докторов клиники «Медпомощь 24», петербуржцы обращаются к нему сами, а затем советуют специалиста своим родным и близким. Потому что уверены: Владимир Михайлович обязательно поможет!

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Решение стать врачом окончательно созрело в конце 10 класса школы. На него повлияли семейные традиции: бабушка, сестра и многие близкие родственники – врачи. И еще мне всегда хотелось помогать людям. А стать терапевтом решился в конце 6 курса обучения в ВУЗе. Это было связано с необходимостью видеть человека как «единую систему», потому что только так можно выбрать правильный подход к диагностике и лечению.

– Ваши пациенты – кто они?

– Как показывает практика, проблемы со здоровьем в области кардиологии сейчас касаются и лиц более молодого возраста. На это влияют малоподвижный образ жизни, курение, нерациональное питание, избыточная масса тела, стресс. И каждый человек может улучшить свой прогноз, повлияв на эти факторы, что является одним из первоочередных моментов в профилактике заболеваний.

«Только тот может правильно лечить других, кто умеет соблюдать и сохранять свое собственное здоровье». Фото из личного архива.

– Когда петербуржцам стоит задуматься о посещении врача вашей специализации?

– Если беспокоят головные боли, повышенные и пониженные цифры артериального давления, боли в грудной клетке, ощущения учащенного сердцебиения, «перебоев», «замираний» в работе сердца, потеря сознания, отеки, одышка, кашель, боли в животе – это те симптомы, с которыми необходимо посетить врача моей специальности.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– На амбулаторном этапе сложность в том, что пациенты обращаются с нетипичными жалобами, которые на первый взгляд могут и не насторожить. Проблемы часто выявляются при текущем обследовании (например, перед плановыми операциями), когда сам пациент может и не знать про имеющиеся серьезные проблемы со здоровьем.

У меня такие случаи были: двум пациентам поставлен электрокардиостимулятор, одному человеку выполнена радиочастотная абляция по поводу нарушений ритма и два человека прооперированы по поводу ишемической болезни сердца. Сейчас прогноз у этих пациентов благоприятный. Поэтому профилактика болезней – одно из ведущих направлений в медицине и таким должно оставаться. Думаю, что успешное разрешение таких случаев можно считать моим достижением в профессии.

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Регулярные занятия спортом, прогулки, активные путешествия – то, что помогает и физически, и морально. А забота о своем здоровье помогает и здоровью других людей.

«Только тот врач будет иметь авторитет, который сам здоров и хорошо выглядит. По мнению людей, только тот может правильно лечить других, кто умеет соблюдать и сохранять свое собственное здоровье» – так говорил Гиппократ о медицине.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Для меня профессия врача – это призвание и состоявшаяся профессиональная мечта. Быть доктором в своем родном городе – это, конечно, большая честь.

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