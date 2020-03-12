«Свеза» перешла к экономике замкнутого цикла

Строительство инновационной установки в Верхней Синячихе началось в 2017 году, в августе 2018 была введена в эксплуатацию первая очередь котельной мощностью 7 МВт. К возведению второй очереди приступили летом 2019-го: смонтировали еще одну установка мощностью 7МВт, которая позволит сжигать дополнительный объем топливной смеси и снабжать комбинат тепловой энергией. Начало работы котельной позволит более эффективно использовать вырабатываемую тепловую энергию и исключить ее потери. Это еще один шаг к переходу производства к экономике замкнутого цикла и выработку энергии из собственных ресурсов. Работа котельной полностью автоматизирована и для контроля за работой оборудования достаточно одного оператора.

Генеральный директор компании Свеза Анатолий Фришман. Фото: предоставлены компанией «Свеза».

- Приоритет группы «Свеза» – экологичное и ответственное производство, - подчеркивает генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман. - Компания непрерывно инвестирует в модернизацию оборудования и строительство систем, снижающих воздействие на окружающую среду. Сегодня мы обладаем всеми современными технологиями и оборудованием, а реализованный инвестиционный проект в Верхней Синячихе – прямое тому подтверждение. С запуском новой установки комбинат увеличит выработку собственной тепловой энергии и будет максимально эффективно использовать все невостребованные побочные продукты производства, переводя излишки в энергию.

Компания завершила строительство термомасляной котельной. Фото: предоставлены компанией «Свеза».

Одновременно со строительством термомасляной котельной проведена кардинальная реконструкция линии сушки шпона, в результате которой в качестве теплоносителя теперь будет использоваться термомасло.

Новая установка – один из шагов компании по модернизации производств. Инвестиции в проект составили почти 760 млн рублей.