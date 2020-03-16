2020-03-16T16:15:54+03:00
Общество

Все свободны: в Петербурге детям разрешили не ходить в школы и детские сады

Отправить ребенка на занятия или оставить дома - решают сами родители
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Все свободны: в Петербурге детям разрешили не ходить в школы и детские садыВсе свободны: в Петербурге детям разрешили не ходить в школы и детские садыФото: Артем КИЛЬКИН
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До каникул еще неделя, но петербургские школы уже сегодня частично опустели. В понедельник, 16 марта, вступил в силу особый режим – свободного посещения в Петербурге. Тех, кто остался дома обучать должны дистанционно. В документе, подписанном в понедельник утром председаталем комитета по образованию Жанной Воробьевой говорится:

«Разрешить посещение обучающимися уроков и иных видов занятий в государственных образовательных учреждениях по решению родителей или законных представителей. Обеспечить обучение с использованием дистанционных образовательных технологий».

Под «свободное посещение» попали государственные детские сады, школы, профтехучилища, учреждения дополнительного образования. Частным и ведомственным учебным заведениям комитет «приказать» не может, но им тоже дали рекомендацию – последовать общегородскому примеру.

- Если родители решили оставить ребенка дома, им достаточно уведомить об этом классного руководителя – заявление в свободной форме можно отправить в любом формате, даже через мессенджеры, - пояснили «Комсомольской правде в Петербурге» в пресс-службе комитета по образованию. – В таком случае, если ребенок не был в это время на больничном, ему не нужна будет справка для выхода в школу. Он просто придет на занятия. Сами школы работают в обычном режиме.

Но это не значит, что можно каждый день менять свое решение. Мам и пап просят все же определиться: будет ребенок ходить или нет. И, если что-то меняется, предупреждать педагогов. Это связано с работой служб, для которых важно количество детей в школе. Например, столовых.

Как долго будет действовать свободное посещение, в Смольном пока сказать не могут. Официально – на период действия режима повышенной готовности. Он в Петербурге введен до конца апреля. А это значит, что и после каникул дети имеют право не идти в школу.

Как рассказали «Комсомолке» в одной из школ Фрунзенского района, перед каникулами учителям рекомендовали не давать детям новые темы, а повторять изученный материал.

КОНКРЕТНО

Где учиться дистанционно (рекомендация комитета по образованию)

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам.

3. Учи. ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике и английскому языку 5 - 9 классов.

4. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков.

5. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.

6. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе

7. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.

8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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