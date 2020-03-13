Андрей Андреевич Галынин: Санкт-Петербургский «Центр планирования семьи и репродукции»

Каждый мужчина хочет всегда оставаться сильным, здоровым, уверенным в себе, любимым и счастливым. Верные соратники в исполнении этих понятных человеческих желаний – врачи урологи.

Андрей Андреевич Галынин – это врач, которого не просто уважают, а искренне любят коллеги и пациенты. Любят за уважительное отношение к окружающим, высокий профессионализм, за чуткое и внимательное отношение и по-настоящему индивидуальный подход к каждому пациенту.

Доктор Галынин занимается диагностикой и лечением урологических заболеваний. В сфере его возможностей и компетенций – лечение мужского бесплодия, эректильной дисфункции, воспалительных заболеваний мочеполового тракта, коррекция эндокринных нарушений у мужчин.

Ответственность, отзывчивость и неравнодушное отношение помогли стать ему «своим» доктором для многих петербуржцев. Врач ведет прием в городском Центре планирования семьи и репродукции уже 14 лет, а общий профессиональный стаж доктора составляет 16 лет.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Мне всегда хотелось помогать людям. Это интересная работа, которая никогда не дает скучать. Постоянно общаешься с людьми, узнаешь новое и даже чему-то учишься у пациентов.

Доктор Галынин: «Хотелось бы, чтобы мужчины посещали врача-уролога в целях профилактики, до того, как почувствуют неприятные симптомы».Фото: Андрей ГАШЕВ

– Насколько распространены проблемы со здоровьем «по вашему профилю» у петербуржцев, и какие факторы на это влияют?

– К сожалению, в Санкт-Петербурге - очень распространены. Это связано с отсутствием должной профилактики, просветительской работы, поздним обращением за медицинской помощью. И дело не только в несознательности самих пациентов: в Петербурге не так уж много центров, которые занимаются обследованием и лечением заболеваний мужской репродуктивной системы. Женских консультацией много, женщинам постоянно напоминают о необходимости обследоваться, а про мужчин забывают. Часто молодые люди занимаются самолечением, что приводит к осложнениям. Болезнь переходит в стадию хронической, а выздороветь становится все сложнее.

– Какие симптомы должны подсказать, что необходимо посетить врача вашей специализации?

– Хотелось бы, чтобы мужчины посещали врача-уролога в целях профилактики, до того момента, когда почувствуют неприятные симптомы. Но если появилось нарушение мочеиспускания, эрекции и эякуляции, чувствуется боль в нижних отделах живота, промежности, в области гениталий, то к доктору нужно идти срочно! Также поход к урологу обязателен, если мужчина часто меняет половых партнерш. Или пара больше года не может завести детей.

– Какие последние открытия в медицине вы считаете самыми перспективными для врачей и пациентов?

– Хотелось бы отметить активное развитие биоинформатики, биоинженерии, генетики. Сегодня биотехнология способна решить множество проблем медицины, а за счет генной инженерии был совершен огромный шаг навстречу новым технологиям. Но самое главное, что высокотехнологические методы диагностики и лечения становятся все доступнее для населения.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Для меня очень важно уважение и доверие пациентов и коллег.

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Чтобы сохранить бодрость и здоровье, нужна самодисциплина. Я стараюсь соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

- по телефону: 8 (812) 670-76-76.

- На сайте городского «Центра планирования семьи и репродукции»: cpsr-spb.ru