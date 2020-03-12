Степа Марсель стал новым героем YouTube проекта Saint Cypher

В этом году петербургская группа Марсель отметит 15-летние коллектива. Творческий путь музыкантов начался в общежитии Петербургского Университета Культуры и Искусств, где учились Степа Ледков, Митя Блинов и Женя Бабенко. За прошедшие годы музыканты завоевали сердца слушателей своими хитами «Сколько бы», «Туда где», «Настроение осень» и «Эта песня для тебя» и стали обладателями премии «Золотой граммофон».

Саксофон, мелодичные клавиши, голос парня «из соседнего двора», добрые и очень душевные песни, запоминающиеся с первых аккордов — вот формула успеха группы «Марсель». Сейчас музыканты продолжают выпускать хиты. Один из них Степа Марсель представил в выпуске петербургского YouTube проекта Saint Cypher, в котором самые разные артисты исполняют свои композиции в интересных локациях.

Эксклюзивное лайв видео на песню Марсель «Питер One Love» выпущено в поддержку нового альбома группы «Дом бита». Эта атмосферная композиция стала одним из главных фаворитов публики, особенно у жителей Санкт-Петербурга и тех, кто любит этот город всем сердцем. «Дом бита» - новый альбом петербургской группы «Марсель», в котором традиционная для коллектива добрая лирика переплетается с модными битами. Новый альбом сделан в современном звучании, это кардинально другой звук и аранжировки. Отдавая предпочтение молодежным течениям в музыкальном оформлении песен, «Марсель» сохранили в них самое главное – душу. «Дом бита» - это место, где живёт и рождается современная музыка, этот альбом – лирика бетонных джунглей, он наполнен песнями жителя многоэтажки.