2020-03-13T12:48:42+03:00
Досуг

Степа Марсель стал новым героем YouTube проекта Saint Cypher

Музыкант исполнил свой новый трек «Питер One Love» из альбома «Дом Бита»
Маргарита РЕПИНА
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Петербургский Live в поддержку нового альбома Марсель "Дом Бита". Фото: скриншот видео.Петербургский Live в поддержку нового альбома Марсель "Дом Бита". Фото: скриншот видео.
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В этом году петербургская группа Марсель отметит 15-летние коллектива. Творческий путь музыкантов начался в общежитии Петербургского Университета Культуры и Искусств, где учились Степа Ледков, Митя Блинов и Женя Бабенко. За прошедшие годы музыканты завоевали сердца слушателей своими хитами «Сколько бы», «Туда где», «Настроение осень» и «Эта песня для тебя» и стали обладателями премии «Золотой граммофон».

Саксофон, мелодичные клавиши, голос парня «из соседнего двора», добрые и очень душевные песни, запоминающиеся с первых аккордов — вот формула успеха группы «Марсель». Сейчас музыканты продолжают выпускать хиты. Один из них Степа Марсель представил в выпуске петербургского YouTube проекта Saint Cypher, в котором самые разные артисты исполняют свои композиции в интересных локациях.

Эксклюзивное лайв видео на песню Марсель «Питер One Love» выпущено в поддержку нового альбома группы «Дом бита». Эта атмосферная композиция стала одним из главных фаворитов публики, особенно у жителей Санкт-Петербурга и тех, кто любит этот город всем сердцем. «Дом бита» - новый альбом петербургской группы «Марсель», в котором традиционная для коллектива добрая лирика переплетается с модными битами. Новый альбом сделан в современном звучании, это кардинально другой звук и аранжировки. Отдавая предпочтение молодежным течениям в музыкальном оформлении песен, «Марсель» сохранили в них самое главное – душу. «Дом бита» - это место, где живёт и рождается современная музыка, этот альбом – лирика бетонных джунглей, он наполнен песнями жителя многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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