Толстый рыжий кот из Петербурга «спел» песню из сериала «Ведьмак» и прославился на весь мир

Толстый рыжий кот по имени Заратустра, живущий у петербурженки Светланы Петровой — настоящая звезда международного масштаба. Несколько лет назад картинки, на которых пушистый красавец «вписан» в работы известных художников — от Ван Гога до Эдварда Мунка и Сандро Ботичелли - «взорвали» интернет. Коту посвятили несколько крупных выставок в России и за рубежом, а в знаменитом международном издательстве Penguin Books, где публиковались Хемингуэй и Агата Кристи, вышла книга, написанная хозяйкой от его имени. И вот — новый виток популярности. Создатели нашумевшего сериала «Ведьмак» рассказали о лучших, по их мнению, перепевках заглавной песни про ведьмака и чеканную монету. И в числе прочих упомянули невероятно забавное видео с Заратустрой.

- У нас есть два любимых варианта, - рассказала в специальном подкасте канала Netflix одна из композиторов сериала (тоже, кстати, петербурженка!) Соня Белоусова. - Это кавер Омского народного хора и песня в исполнении кота Заратустры. Он просто очарователен!

Наибольшую известность Заратустре принесли шуточные картинки, где рыжего толстячка вписывают в работы известных художников. На этом фото, кстати, он запечатлен вместе с хозяйкой. Фото: из личного архива Светланы Петровой

Между тем по словам хозяйки Заратустры Светланы Петровой, она сама такого эффекта вовсе не ожидала.

- Я президент международного фестиваля «Мультивидение», сама изучаю анимацию, и мне понравился «Ведьмак», - рассказала Светлана «КП-Санкт-Петербург». - И как-то само собой пришла в голову идея записать такой вот необычный «кавер».

Придумать общую композицию и сочинить текст, по словам нашей собеседницы, оказалось несложно: достаточно было вспомнить, что вареные креветки — любимая еда Заратустры.

- Основные трудности возникли на этапе подбора исполнителя, - признается хозяйка кота. - Мне пришлось устроить настоящий кастинг! Сначала я хотела привлечь кого-то из наших рок-музыкантов. Обратилась даже к Севе Гаккелю (виолончелист группы «Аквариум» - прим.ред). Но все они отказались — сказали, что им не подходит тональность песни.

Работа над видео была проделана более чем серьезная. Зеленый экран, ассистенты, долгий кропотливый монтаж - неудивительно, что и результат превзошел все ожидания. Фото: из личного архива Светланы Петровой

В итоге «голосом» Заратустры стал Алексей Косарев — звезда мировой оперы, с успехом выступающий на площадках Германии, Франции, Италии и множества других стран. Он настолько загорелся идеей — одновременно и простой и забавной — что не стал откладывать дело в долгий ящик: в перерывах между репетициями напел «арию кота» на телефон и прямо так отправил Светлане. Подошло идеально.

- Видео получилось выпустить только где-то через месяц после премьеры сериала, - вспоминает она. - Я думала, все уже давно кончилось, и большого ажиотажа оно не вызовет. Но получилось с точностью до наоборот.

Про Заратустру мы уже как-то писали большой материал. Кот — изначально, кстати, самый обыкновенный, беспородный, купленный за какую-то чисто символическую сумму возле метро — достался Светлане «в наследство» от умершей мамы и помог справиться с тяжелейшей депрессией. Ни на какую мировую известность для себя и своего питомца петербурженка и не рассчитывала — просто решила в один из дней попытаться создать новый интернет-мем и посмотреть, что из этого выйдет.

Толстый рыжий кот из Петербурга спел песню из сериала "Ведьмак".Видео: www.fatcat.art

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