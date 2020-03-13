2020-03-13T13:27:51+03:00
Новости компаний

В Санкт-Петербурге началось вещание радио Хит FM

Современная музыка, актуальные хиты и интерактивные шоу зазвучали на волне 92,4 FM
Маргарита РЕПИНА
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Торжественная презентация старта вещания Хит FM. Фото: предоставлено организаторами.Торжественная презентация старта вещания Хит FM. Фото: предоставлено организаторами.
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В начале марта в Санкт-Петербурге началось вещание радиостанции Хит FM, принадлежащей холдингу «Русская Медиагруппа». Хит FM стал пятой станцией, запущенной холдингом в Северной столице. Радиостанция зазвучала на частоте 92,4 FM.

«РАДИОМОСТ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПЕТЕРБУРГОМ»

Торжественная презентация старта вещания Хит FM в Санкт-Петербурге прошла в ресторане Cristal, в присутствии рекламодателей, бизнес-партнёров, представителей прессы и, конечно же, главных лиц радиостанции.

О творческих планах Хит FM рассказала креативный продюсер «Русской Медиагруппы» Снежина Кулова. За хорошее настроение гостей отвечали ведущие утреннего шоу Ташэ и Адамов, и зажигательным концертом закрыл мероприятие певец Burito, который является топовым артистом радио Хит FM.

Певец Burito. Фото: организаторы.

Певец Burito. Фото: организаторы.

- Наконец-то Хит FM в Санкт-Петербурге! — говорит Снежина Кулова. — Мы очень рады, что этим событием закрываем роял-флеш «Русской Медиагруппы»: и теперь все радиостанции холдинга представлены в Северной столице. Сегодня мы проложили радиомост между Москвой и Питером и искренне надеемся, что наши отношения не только между двумя столицами, но и всеми 850 городами вещания радиостанции Хит FM будут ещё крепче. Скоро пройдёт локализация, появится местный продукт, и наши партнёры, смогут проводить уникальные акции и спецпроекты.

На сегодняшний день радио Хит FM — это более 850 городов охвата в России. Ежемесячный охват станции до недавнего времени составлял, по данным Mediascope, более 11,3 миллионов человек. А с появлением частоты в Санкт-Петербурге охват увеличился более, чем на 5,3 миллиона слушателей. На волне звучит только яркая современная музыка, самые актуальные хиты и злободневные рейтинговые интерактивные шоу. Целевая аудитория станции — активные целеустремлённые люди, старающиеся быть всегда в тренде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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