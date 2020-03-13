«Где ее прах, в чьих он руках?»: В Петербурге блокадник полтора года не может найти, кто кремировал его жену

85-летний пенсионер из Петербурга Сергей Бабошин каждый день достает фотографию своей жены и тихо вздыхает. Снимок – это все, что у него осталось от его любимой 80-летней супруги, с которой он прожил 30 лет. Эмилию он встретил на Финляндском вокзале: влюбился с первого взгляда, пригласил на свидание и больше не отпускал. Последние годы они жили раздельно из-за инвалидности Бабошина: женщина не справлялась с супругом, который перенес два инсульта и почти потерял способность ходить. О том, что его Эмилии больше нет, ему никто не сказал. Он узнал о ее смерти лишь через полгода. Но самая беда для пенсионера теперь в другом. Вот уже полтора года он ищет прах своей супруги, которую кремировал неизвестный человек…

«Я БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ЗВОНИТ ЖЕНА, НО ОНА УЖЕ БЫЛА МЕРТВА»

- Сергей Владимирович всю блокаду прожил в Ленинграде, - рассказала «КП-Петербург» невестка пенсионера Елена. - Жил на Гатчинской улице. Папа ушел воевать, он был совсем маленький. Рассказывал, что было холодно, прятался под одеялом. Мама во время войны умерла, поэтому он скитался по родственникам. Отец, когда вернулся с войны, нашел его и вернул. До пенсии свекор 42 года проработал на заводе слесарем и токарем. А его жена Эмилия Григорьевна была учителем физкультуры и парикмахером.

Пенсионер после двух инсультов почти не ходит Фото: предоставлено родственниками пенсионера

Сергей Бабошин до сих пор с большой нежностью вспоминает свою первую встречу с Эмилией.

- Это было 30 лет назад на площади Ленина у памятника, - улыбается пенсионер. - Я познакомился и назначил ей свидание. Была перестройка, тяжело жили. Но я о ней всегда заботился. У нее была маленькая зарплата. Я ей сказал: «Бросай эту работу, будь дома лучше рядом со мной». И она согласилась. Жили вместе, но второй инсульт меня подкосил, поэтому я переехал к сыну. Она меня навещала, все время звонила.

Сейчас родственники пенсионера оказались в запутанной детективной истории. Сын и невестка блокадника пытаются разобраться, как умерла женщина, почему кто-то звонил от ее имени уже после ее смерти и почему никто не знает, где ее прах.

- Они в последний раз созванивались в мае 2018 года, а в июне она скончалась, - поясняет Елена. - Но Сергей Владимирович уверен, что она ему звонила и позже, то есть в то время, когда она была мертва. Потому что мы у него спрашивали: «Когда она приедет?». Он говорил, что она сейчас на даче и вскоре собирается к нему. Видимо, какие-то там мошенники звонили. Свекор был уверен, что она жива.

Пенсионер не знал ос смерти своей жены Фото: предоставлено родственниками пенсионера

К своей жена пенсионер поехал в День снятия блокады – 27 января 2019 года. Хотел сделать сюрприз. Поднялся на знакомый этаж и замер. Дверь была опечатана, но все бумажки силовиков были сорваны.

- Мы позвонили соседки. И она сказала, что Эмилия умерла полгода назад, - недоумевает невестка Бабошина. – Она была уверена, что мужу сообщили. Потому что говорила, что у погибшей есть супруг, но он живет у сына. При этом незадолго до смерти, по ее словам, жена свекра чувствовала себя хорошо. У нее была подруга в гостях за три дня до кончины. Эмилия Григорьевна ей говорила, что собирается на дачу сажать рассаду. Никаких жалоб на здоровье не было.

«НЕ УСПЕЛ ПОЛУЧИТЬ КВАРТИРУ В НАСЛЕДСТВО»

Узнав о смерти пенсионерки, родственники начали разбираться, кто ее похоронил. Но пока им удалось лишь получить свидетельство о смерти.

- Причина смерти - сердечная недостаточность, так указано в документах, - разводят руками родственники. – Как мы выяснили, перед смертью она вызвала врача. Но приехавший медик почему-то застал открытую дверь. Сама же Эмилия Григорьевна была уже мертва. Соседка при этом говорит, что слышала какой-то стук. Тело отправили в морг. И оттуда его забрал неизвестный человек, которые ее кремировал. В документах написано, что ритуальная служба передала тело знакомому погибшей Скакунову Е.Н. Он не родственник, вообще никто. На основании чего забрал? Мы уже второй год пытаемся найти этого человека и узнать, кто он такой!

Супруги прожили 30 лет вместе Фото: предоставлено родственниками пенсионера

Из квартиры погибшей, по словам невестки пенсионерки, пропали документы на квартиру и свидетельство о браке.

- На пятый день после смерти вечерами в квартиру, по словам соседей, стали ходить какие-то люди. Дверь открывали ключом, - негодует родственница пенсионера. – Денег в квартире тоже никаких не было. Мы обращались в полицию, но дело не заводят. При этом урна с прахом тоже не захоронена. Это следует из архивных документов, которые мы получили.

Вот уже полтора года родственники потратили на поиск праха. Но пока смогли найти только мошенников, которые пытались их обмануть.

- Нам позвонил на городской номер телефона мужчина и сказали, что Эмилия Григорьевна дружила с его мамой, что он ее поэтому и кремировал, - делится невестка Бабошина. - Мой муж сказал ему, что мы бы хотели все компенсировать и похоронить прах. Он пообещал привезти урну. После этого приехали двое мужчин без урны и стали требовать 47 тысяч рублей. Сказали: «Позвоните нам по телефону после оплаты, и мы урну вам пришлем».

Женщина действительно была кремирована.

Других родственников кроме мужа у пенсионерки не было. Блокадник ко всему прочему потерял права на квартиру. Он не знал о смерти супруги и не успел подать документы на наследство. Выборгский суд Петербурга отказал в получении квартиры. Сейчас родные подали апелляцию в городской суд. Но если и он не встанет на сторону пенсионера, то жилье отойдет городу.

- Я до сих пор не могу понять, что происходит, - тихо говорит блокадник. - Власти все скрыли. Меня не оповестили. Я там не мог находиться. Я думал, что она на даче. Я даже и подумать не мог... Чувствовала она себя хорошо. Все это неожиданно получилось. И похоронили и сожгли. Я до сих пор не знаю, где урна. В чьих руках? Никто не принимает никаких мер. Вот так вот.