2020-03-13T15:18:16+03:00
Общество

УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза

Банк подвел итоги февраля 2020 года
Поделиться:
УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза.УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза.
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ по итогам февраля 2020 года увеличил объемы ипотечного кредитования почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2020 года было выдано порядка 1,9 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более чем 3,5 млрд рублей. Средняя сумма кредита в феврале выросла более чем на 30% по сравнению с февралем 2019-го и составила 3 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового жилья, на покупку строящегося жилья, на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, а также программа «Легкий старт» (прежнее название – «Ипотечные каникулы»). Действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и в отделениях Банка УРАЛСИБ

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банк "УРАЛСИБ"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Совещания в режиме «онлайн» и запрет массовых мероприятий: режим повышенной готовности из-за китайского коронавируса официально ввели в Санкт-Петербурге
Кроме того, всем желающим дадут возможность добровольно обследоваться на инфекцию во всех районах Северной столицы
Новости 24
В Петербурге отменили Образовательный форум и Финский бизнес-форум
Начался суд над сыном экс-вратаря СКА Соколова, обвиняемым в жестоком убийстве матери
Весенняя охота на диких животных в Ленобласти может начаться 11 апреля
Больше 300 не собираться: Ленобласть ввела запрет на массовые мероприятия
Парки Петергофа закрылись на просушку до 25 апреля
Пять электробусов с динамической зарядкой свяжут Московский и Фрунзенский районы Петербурга
В Петербурге запретили массовые мероприятия свыше тысячи человек
Сергей Соколов освобожден от должности председателя Архивного комитета Петербурга
МЧС предупреждает о сильном ветре в субботу
Угроза миновала: В Петербурге открыли створки дамбы
Главой комитета по внешним связям Ленобласти назначен Олег Коновалов
Скандальная участница шоу «Пацанки», пнувшая полицейского в Пулково, может сесть на пять лет
Больницы Ленобласти подготовили для приема пациентов с коронавирусом
В петербургских МФЦ можно отсканировать фото участников войны для проекта «Дорога памяти»
Денис Минкин назначен исполняющим обязанности директора «Горэлектротранса»
Мигрант погиб, упав с 12 этажа на стройке в Ленобласти
На видео попала проверка на коронавирус в Пулково пассажиров, прилетевших из Парижа
В Лебяжьем электричка насмерть сбила пенсионера
У «Галереи» уроженцы Таджикистана и Дагестана устроили массовую драку
Дворец культуры имени Газа на Стачек признан памятником культурного наследия
Скетелированный труп нашли у детского лагеря в Петербурге
Уличных музыкантов в Петербурге собираются легализовать
Пробка образовалась на Стрелке Васильевского острова из-за сломанных светофоров
Полиция раскрыла коммерческий подкуп при строительстве объекта в Ленобласти