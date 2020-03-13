Текущий ремонт – самая расходная статья в петербургских новостройках

Санкт-Петербург и Ленинградская область в 2019 году вошли в первую десятку лидеров по строительству жилья. Все эти миллионы квадратных метров кто-то должен обслуживать, убирать и поддерживать в надлежащем состоянии. Причем расходы на текущий ремонт больше всего - в первые месяцы после сдачи жилого комплекса.

По общему количеству сданных квадратных метров жилой застройки в 2019 году Ленинградская область обошла Санкт-Петербург : 2,1 млн кв. м. против 1,8 млн. кв.м. И это несмотря на то, что планы были совсем другие: Петербург готовился принять 3,5 млн. новой жилплощади. Впрочем, по словам областного вице-губернатора Михаила Москвина, больше половины новых квадратных метров – это жилищные комплексы, а не индивидуальная коттеджная застройка.

- Высотная и высокоплотная застройка Кудрово и Мурино скоро закончится, - – рассказал Москвин. - Моя мечта, чтобы Ленинградская область развивалась в формате сити-вилл и малоэтажного жилья. Но для этого должны произойти серьезные изменения в сознании покупателей.

Однако многоэтажная застройка в упомянутых районах выкупается сегодня еще на стадии проектирования и один из основных вопросов у новоселов – это текущие коммунальные платежи. Казалось бы, откуда в новом доме берется статья «текущий ремонт»? Как объяснили коммунальщики, которые принимают дома в управление прямо от застройщиков – это существенная статья расходов именно на стадии заселения дома.

- Возьмем, к примеру, сданный дом на 2000 квартир. Когда такой МКД начинает заселяться, происходит следующее: бесконечные «Газели» заполоняют всю дворовую территорию. Они паркуются на тротуарах, газонах, нанося им ощутимый вред. Далее грузчики, транспортируя в том числе крупногабаритный груз, по неосторожности (они не собственники общего имущества и относятся к нему наплевательски) ломают двери, выбивают стекла, шаркают стены, неправильно эксплуатируют лифты, что является причиной частых поломок последних на этапе заселения дома. Для устранения всех повреждений общего имущества мы обшиваем кабины лифтов защитными коробами, комплексно восстанавливаем чистовую отделку мест общего пользования, делаем косметический ремонт, устанавливаем новые стекла, меняем доводчики, ремонтируем двери, восстанавливаем осветительные приборы, меняем поврежденную напольную плитку и т.д. Все это происходит в рамках текущего ремонта сразу после сдачи дома, - рассказывает соучредитель Управляющей компании «Эрмитаж» Антон Булгаков. - Но и это еще не все. Параллельно с переездами начинается массовый ремонт в квартирах всего дома, появляется не только обычный бытовой мусор, но и строительный. В лучшем случае люди его доносят до контейнерной площадки, хотя для сбора данного вида мусора эти площадки не предназначены. Законодательно жители обязаны вывозить крупногабаритный строительный мусор с территории жилого комплекса, предварительно вызвав подходящую технику. Но чаще всего он весь остается в подъездах на этажах рядом с квартирами. В итоге убирает строительный мусор управляющая компания.

По словам Антона Булгакова, к сожалению, не все жители бережно относятся к общему имуществу. Особенно это относится к нанимателям квартир, которых в новом доме может быть около 30% от общего числа проживающих. Среди такого количества арендаторов всегда находятся дебоширы, которые периодически причиняют ущерб общему имуществу дома. Недобросовестные квартиросъемщики бьют стекла, разрисовывают стены и устраивают прочие акты вандализма. Второй фактор, который существенно увеличивает расходы на текущий ремонт в новом доме – это повальное воровство со стороны строительных бригад, делающих ремонты в квартирах. Выносят все - от доводчиков на дверях до пожарных шлангов. Все очень просто – рядом, как правило, строится еще несколько жилых комплексов, их нужно оборудовать, нерадивый ремонтник снимет здесь и принесет туда, где их с радостью купят за четверть от реальной стоимости.

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что первое полугодие после сдачи дома в эксплуатацию насыщено текущим ремонтом, который не попадает в гарантийные обязательства застройщика и не может быть выполнен его силами.

После ввода многоквартирного дома в эксплуатацию застройщик обязательно заключает договор на управление домом с управляющей компанией. Девелопер прекрасно понимает, с каким объемом работ столкнется УК на стадии приемки и стадии заселения дома, поэтому предпочтение отдается крупным управляющим организациям, имеющим большой опыт в обслуживании домов, а также обладающим современной материально-технической базой.

Как говорит генеральный директор управляющей компании «Эрмитаж» Татьяна Кочеткова, при заселении дома особенно важно моментально реагировать на все ситуации, возникающие в процессе эксплуатации, а главное - оперативно устранять их последствия.

- Объем работ и расходов в первые месяцы после сдачи дома очень большой: люди массово въезжают в квартиры, знакомятся с домом и инфраструктурой вокруг. Для них все ново и необычно, для многих молодых людей это первая «взрослая» квартира. Отсюда непонимание некоторых нюансов жизни дома как единого целого организма. Возникают конфликты из-за ремонтов, шума, курения, домашних животных... Мы, пройдя этот этап на многих домах, уже понимаем самые частые вопросы и проблемные места, на что-то специально обращаем внимание. Опыт – наш ключевой ресурс, позволяющий разумно использовать все остальные. ТСЖ? ТСЖ создается позже, если вообще создается, но на этапе заселения мне их сложно представить. В абсолютном большинстве случаев ТСЖ – это скорее энтузиасты, нежели профессионалы, а принять от управляющей компании уже готовые, отлаженные системы все-таки значительно проще, чем самим строить их с нуля. Материально-техническая база управляющей компании, конечно, значительно больше.

Также у крупных застройщиков существует практика создания собственных управляющих компаний. Так, например, свои УК есть у «ЮИТа», «КВС», «Ленстройтреста» и многих других.

— Во-первых, собственная управляющая компания имеет возможность знакомиться с инженерными сетями и общедомовым имуществом еще на стадии строительства и ввода в эксплуатацию, — рассказал генеральный директор компании «Эксплуатация Главстрой-СПб» Андрей Малеев в интервью «Фонтанке». - Во-вторых, у крупных УК накоплен опыт в обслуживании и современная материально-техническая база, оптимальный штат сотрудников. Как правило, на старте работы небольшие ТСЖ или УК не обладают подобными ресурсами. И сегодня преимущество за девелоперами, осуществляющими полный цикл работ — от разработки концепции до ввода и последующей эксплуатации.

Еще одним важным аспектом является законодательное регулирование сферы ЖКХ для управляющих компаний и ТСЖ. Управляющие компании – это коммерческие организации, которые тщательно проверяются контрольно-надзорными органами исполнительной власти. Вся деятельность и отчетность прозрачна. ТСЖ, напротив, - некоммерческая организация, имеющая сравнительно меньше ответственности, а соответственно и проверок со стороны надзорных органов, что влечет за собой риск недобросовестной деятельности. В целом, руководители управляющих компаний сходятся во мнении, что деятельность ТСЖ в данный момент слабо регулируется законом, председатель ТСЖ имеют ограниченную ответственность, то есть он фактически неподсуден, если, конечно дело не идет о крупном воровстве.

- Новый дом – это еще и гарантийные обязательства застройщика, - рассказывает Татьяна Кочеткова. - При способе управления домом через управляющую организацию, именно она ведет все процессы по гарантии: выявляет дефекты, производит актирование, направляет пакет документов для рассмотрения застройщику, ведет претензионную работу. Все случаи индивидуальны, но как правило взаимодействия управляющей компании и застройщика позволяют оперативно решать вопросы, касающиеся гарантийного обслуживания. При управлении домом через ТСЖ, подобные процессы занимают многим больше времени, нередко их удается решить только через судебную систему. Что касается не гарантийных случаев, имеющих механический характер повреждений или спровоцированных вандальными действиями, мы их устраняем самостоятельно в рамках текущего ремонта.

Возвращаясь к теме законодательного регулирования сферы ЖКХ, следует отметить, что управляющая компания не может принимать ряд важных решений, касающихся жизнедеятельности дома, без согласия жителей.

Для этого в ЖК РФ закреплена обязанность собственников ежегодно проводить общие собрания, на которых поднимаются важные вопросы, выбираются способы их решения, выдвигаются инициативы и предложения. Но собрание признается состоявшимся, если в нем приняли участие собственники, обладающие более чем 50 % голосов от общего числа. Такой кворум в современном доме собрать очень сложно по ряду причин: многие собственники проживают в других регионах, некоторые сдают квартиры в найм, другие не принимают активное участие в жизни дома. Как отмечает Татьяна Кочеткова, некоторые функции общего собрания собственников, было бы полезно передать Совету дома, выбранному собственниками из числа жителей, которым они могли бы доверять. Это бы облегчило и ускорило процесс принятия решений по сложным вопросам. Подобные инициативы для расширения полномочий Совета дома неоднократно выдвигались в нижней палате российского парламента, однако они до сих пор не нашли отражения в действующем законодательстве.