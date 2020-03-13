2020-03-13T15:43:41+03:00
Общество

«Ходячие мертвецы» возглавили список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV

В преддверии пятницы, 13-го оператор сделал подборку хоррор-топ у своих абонентов
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Хорроры, триллеры и мистика занимают лидирующие строчки рейтинга по количеству просмотров в «день неприятностей».Хорроры, триллеры и мистика занимают лидирующие строчки рейтинга по количеству просмотров в «день неприятностей».Фото: кадр из фильма
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Спрос на хоррор в приложении Tele2 TV в «самый мрачный» день года значительно вырастает по сравнению с обычной пятницей – этот факт в очередной раз подтвердил свежий обзор компании. По итогам февраля наибольшая доля просмотров в приложении пришлась на зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы».

Оператор проанализировал работу популярного приложения Tele2 TV и выяснил, какие кинокартины чаще всего запрашивают клиенты в пятницу, 13-го. Хорроры, триллеры и мистика занимают лидирующие строчки рейтинга по количеству просмотров в «день неприятностей».

На первом месте самых востребованных фильмов ужасов оказался немецкий хоррор «Обитель тьмы» о злоключениях видеоблогеров в заброшенной больнице. Вторую позицию занимает ремейк «Заблудившиеся» об американках, которые собирались отпраздновать свадьбу в Англии, а вместо этого сражались за жизнь в жутковатом лесном доме. На третьем месте – не новый (2012 года), но все еще востребованный фильм «Пираньи 3DD» о кровавой бойне, которую устроили опасные рыбки в тихом аквапарке.

Интересно, что спрос на хорроры в феврале 2020 года стремительно увеличивался: доля просмотров фильмов ужасов, триллеров и мистических сериалов за отчетный период составила 16% от всего контента. Так, лидером рейтинга Tele2 TV в феврале 2020 года стал американский зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». По количеству просмотров он более чем вдвое опережает мистический сериал «Закрытая школа», который занимает вторую позицию в списке видеоконтента всех жанров. Еще один «ужастик» из февральского топа зрительских предпочтений – американский триллер «Пункт назначения: смайл» о зловещем фотоаппарате. Тройку лидеров замыкает уже упомянутая ранее «Обитель тьмы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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