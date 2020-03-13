Из-за коронавируса в Ленинградской области будут дезинфицировать общественный транспорт

В числе важнейших пунктов нового документа - запрет на проведение в регионе массовых мероприятий свыше 300 человек. Кроме того, транспортные компании будут обязаны не только проводить уборку автобусов, но и дезинфицировать салон, когда машины находятся в парке.

Как отмечает Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, все Центральные районные больницы региона готовы принимать зараженных коронавирусом жителей. В каждой есть специальные боксы. В общей сложности они рассчитаны на 50 человек.

Также в регионе под размещение людей на карантин отведены три медучреждения. Это геронтологический центр в Глажево, подразделение Лодейнопольского дома интерната и морозовская районная больница. Единовременно в них смогут находиться порядка 200 человек.

- Мы рекомендуем госслужащим и работникам районных администраций проводить меньше совещаний с участием иностранцев, в чьих государствах распространен коронавирус, а также воздержаться от командировок в эти страны, - говорит Николай Емельянов. - Под контролем и работники предприятий - в случае подозрения на болезнь их будут отправлять домой. Более того: добросовестным гражданам рекомендовано не ходить в больницы, а вызывать врача на дом, чтобы минимизировать контакты.

Что касается женщины из Кудрово у которой выявили инфекцию, она сейчас находится в боткинской больнице. Других комментариев на этот счет Николай Емельянов пока давать не готов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/766284" frameborder="0"></iframe> Зампредседателя правительства ЛО Николай Емельянов: Добросовестным гражданам рекомендовано вызывать врача на дом.Алина ЧЕМЕРИС

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