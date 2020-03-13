Виталий Милонов предложил запретить кальянные в Петербурге из-за коронавируса

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрыть кальянные в Петербурге на время эпидемии коронавируса. Он считает, что такой шаг в городе будет одной из мер профилактики заболевания.

– Как известно, коронавирус – это одна из форм ОРВИ, которая приводит к тяжелой форме пневмонии. И в настоящее время мы игнорируем кальянные и прочие заведения, где люди используют современные приспособления, которые способствуют передачи вируса, – отметил Виталий Милонов.

Речь идет об индивидуальных мундштуках, которые используют при курении кальяна. Зачастую многие любители подымить пренебрегают правилами гигиены – не меняют это приспособление или попросту забывают о нем.

– На время эпидемии коронавируса следует запретить кальянные, пускай лучше на этом месте открываются пельменные! – добавил Виталий Милонов.

К слову, в Северной столице сегодня работает около 900 кальянных. Пока их закрытие – лишь идея. Но депутат не исключает, что в будущем он предложит ее как законопроект.

Кстати, ранее в целях профилактики коронавируса курить кальяны запретили в Саудовской Аравии и Кувейте, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, что в Петербурге и Ленобласти сегодня, 13 марта, официально ввели режим повышенной готовности из-за распространения нового китайского коронавируса. Среди мер безопасности на время эпидемии в двух субъектах – запрет на проведение массовых мероприятий. В Петербурге – не больше 1000 человек, в Ленобласти – до 300.