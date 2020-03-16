400-метровый Ленин и надземное метро: Что предлагали построить в Петербурге в начале 20-го века

400-метровая статуя Ленина на Троицкой площади, линии метро на высоте второго-третьего этажа, огромный концертный зал в стиле «модерн» на искусственном острове между Эрмитажем и Петропавловской крепостью. Такие грандиозные проекты всерьез предлагались и обсуждались в Санкт-Петербург в первой половине прошлого века. Дойди до воплощения хотя бы один из них – и Северная столица, какой мы ее знаем, изменилась бы до неузнаваемости. Самым масштабным, интересным и громким проектам петербургских архитекторов посвящен альбом «Несбывшийся Петербург», изданный Музеем истории города.

В начале прошлого века петербургские архитекторы подчас задумывались над невероятно смелыми экспериментами.Фото: Артем КИЛЬКИН

НАДЗЕМНОЕ «МЕТРО»

- Метрополитен в Санкт-Петербурге мог появиться лет на 50 раньше исторического срока, - рассказывает старший научный сотрудник Музея истории города Людмила Кирикова. – Несколько проектов существовали уже в конце 190го века. А один из самых интересных был выполнен в 1901-1902 годах русским архитектором Петром Балинским совместно с американцем Мерри Вернером.

Балинский и Вернер предложили выстроить на Загородном проспекте многоэтажный Центральный пассажирский вокзал из стекла и железа, а от него протянуть в разные районы города 11 скоростных железнодорожных веток, которые пересекались бы несколькими кольцевыми «магистралями». Составы, по задумке архитекторов, должны были двигаться по насыпям и эстакадам, устроенным на высоте втрого-третьего этажей – от пяти до десяти метров. Под эстакадами предполагалось устроить склады и магазины, а пассажиров к «станциям» поднимать при помощи лестниц и лифтов.

Метро на высоте второго этажа, с лифтами и магазинчиками под путями оказалось слишком дорогим проектом. Фото: предоставлено Государственным музеем истории Санкт-Петербурга

- Проект представили городской думе, - рассказывает наша собеседница. – Дума отвергла его практически сразу. Во-первых, он был очень дорогим – его бюджет оценивался примерно в два миллиона рублей, баснословная по тем временам сумма. Во-вторых, железнодорожные пути на высоте второго-третьего этажей затемнили бы улицы, а шум от поездов обесценил бы квартиры в доходных домах. В итоге вместо метрополитена решено было на средства городского бюджета устроить в Санкт-Петербурга трамвайные линии.

«ВТОРЖЕНИЕ» В СТИЛЬ

Панорама Невы, открывающаяся с Дворцовой набережной, хорошо знакома и мила любому, кто хотя бы раз бывал в Санкт-Петербурге. А между тем в самом начале 20-го века – в 1899-1900 годах – ее всерьез планировали «сломать», поставив на стрелке Васильевского острова огромный концертный зал в стиле «модерн». Гигантское сооружение, увенчанное ажурной «короной», должно было разместиться на искусственном острове и вклиниться аккурат между Зимним дворцом и Петропавловской крепостью.

- Авторы как бы противопоставляли это здание классическому ансамблю, - отмечает Кирикова. – Естественно, такой проект показался всем неуместным и остался лишь на бумаге.

Гигантский концертный зал авторы предлагали поставить прямо в акватории Невы. По счастью, проект никто не поддержал. Фото: предоставлено Государственным музеем истории Санкт-Петербурга

ВОКЗАЛ «СПАСЛА» ВОЙНА

Здание Московского вокзала (до 1924 года он, кстати, назывался Николаевским), современников, мягко говоря, не радовало. Знаменитый архитектор Леонтий Бенуа,

например, говорил, что оно не имеет никакой исторической и художественной ценности.

- В итоге в 1912-1913 годах здание решено было снести, - рассказывает Кирикова. – Был объявлен «заказной» конкурс, на который выдвигались очень интересные варианты – например, архитектор Лидваль предлагал увенчать новое здание стеклянными куполами.

Был и «внеконкурсный» проект самого Бенуа – с арками и двумя башенками на входе. В итоге лучшим объявили проект архитектора Щуко – очень красивый, продуманный, тоже с арочными конструкциями. Его утвердили, практически начались уже работы по сносу старого здания, но все планы нарушила Первая мировая война. Проект заморозили и больше уже к нему не возвращались.

Здание Московского вокзала многих современников не устраивало категорически. И тем не менее, вполне успешно дожило до наших дней. Хотя могло бы выглядеть, например, вот так.Фото: Артем КИЛЬКИН

СТАЛЬНОЙ ИЛЬИЧ

И строительство нового Московского вокзала, и концертный зал на стрелке Васильевского острова, и даже в какой-то степени надземное метро Балинского и Вернера меркнут на фоне этой задумки архитекторов Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха. Спустя три недели после смерти Ленина, в феврале 1924 года, они разработали и представили на суд общественности проект 400-метрового памятника Вождю пролетариата на Троицкой площади. Монумент задумывался воистину грандиозным: Ленин, по замыслу авторов, должен был стоять на гигантском постаменте, который был бы «опутан хаосом лесов, конструкций, кранов и подъемников, иллюстрирующих новое пролетарское строительство союза». Внутри постамента предполагалось разместить понижающую подстанцию Волховской ГЭС, «любимого детища» Ильича, а наверху, на громадной высоте – радио- и метеорологическую станции. Саму статую планировалось не отлить из бронзы, как другие памятники историческим деятелям, а склепать «из железа и брони руками рабочих всех заводов».

Памятник Ленину должен был достигать в длину 400 метров. А в постаменте авторы планировали разместить понижающую подстанцию Вохловской ГЭС. Фото: предоставлено Государственным музеем истории Санкт-Петербурга

- Конечно, авторы понимали, что этот проект не будет осуществлен, - отмечает Людмила Кирикова. – Для этого в стране не было ни денег, ни технической базы. Он носил чисто экспериментальный характер. Но как свидетельство эпохи, как концепция – согласитесь, очень интересно.