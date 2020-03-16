С17 марта в школах и детсадах Ленобласти вводится свободное посещение

Коронавирус вносит изменения в привычную жизнь россиян. Так, с 16 марта на домашнее обучение могут отправить школьников, студентов и воспитанников детсадов Санкт-Петербурга. А с 17 числа режим свободного посещения учебных и дошкольных заведений вводится и в Ленинградской области, где у младшеклассников только-только закончились каникулы.

- Во вторника вводится свободное посещение учебных заведений и при необходимости продлим каникулы, - ответил на вопрос жителей региона в своем «Инстаграме» губернатор Александр Дрозденко. - Карантин вводит Роспотребнадзор. Они пока не видят оснований.

При этом речь шла о простых гриппе с ОРВИ, но коронавирус, как одна из разновидностей острой респираторной вирусной инфекции, подразумевался.

- В школах и колледжах для учащихся будет организовано дистанционное обучение, - уточняют в пресс-службе областного правительства.

О решении губернатор Ленобласти написал в "Инстаграме". Фото: instagram.com/drozdenko_au

Напомним, что с 15 марта распоряжением губернатора в Ленобласти запрещено проведение всех массовых мероприятий численностью свыше 300 человек. Ограничение будет действовать до его отмены. В Петербурге власти ввели лимит в тысячу человек на массовые события и ограничили меры рамками с 16 марта по 30 апреля.

Главы обоих регионов договорились бороться с коронавирусом вместе.

Напомним, что в Петербурге заболело шесть человек. Также в Боткинской больнице лежит одна жительница областного города Кудрово.

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