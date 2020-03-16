Антон Сергеевич Ухаботин: Клиника «Медпомощь 24»

Антон Сергеевич Ухаботин в 2011 году закончил Военно-медицинскую академию имени Кирова, а в 2012-м – интернатуру по специальности «Терапия». Работал участковым терапевтом, одновременно прошел специализацию по пульмонологии. С 2018 года доктор работает в клинике «Медпомощь 24» (филиал «Ладожская»). За это время Антон Сергеевич заслужил ответственную должность – врача-эксперта по оценке внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи. Впрочем, дело даже не в должности: экспертный статус доктора Ухаботина признают и соратники по профессиональному сообществу, и пациенты.

– Врач-эксперт – это специалист, обладающий всеми необходимыми профессиональными навыками и получивший дополнительное образование по оценке сложных клинических случаев и определению категории трудоспособности, – поясняет Антон Сергеевич. – В основном врач-эксперт занимается оценкой качества оказания медицинской помощи.

Насколько своевременно и полно было проведено обследование? Соответствует ли назначенное лечение стандартам оказания медицинской помощи? Правильно ли ведётся медицинская документация в учреждении? Ответы на все эти вопросы ищет врач-эксперт.

Авторитет в рабочем коллективе, завоеванный безотказной помощью в сложных случаях, трудолюбие и позитивный настрой доктора Ухаботина признают все коллеги по цеху. А пациенты стараются попасть на прием именно к этому врачу.

– Антон Сергеевич с момента прихода в нашу клинику зарекомендовал себя только с положительной стороны. Его отношение к пациентам, скрупулезность в обследовании и лечении недугов, широта медицинских знаний создают большую очередь из людей желающих попасть на прием к данному врачу, – говорят в «Медпомощь 24».

Лучший повод для улыбки доктора – хорошее самочувствие его пациентов. Фото из личного архива.

СЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Как вы пришли в медицину?

– Можно сказать, став врачом я исполнил мамину нереализованную мечту. Она сама хотела работать в медицине, но судьба распорядилась иначе. В итоге мама избрала другую стезю, но мечта осталась, и воплотил её уже я. Справедливости ради скажу, что связать свою жизнь с медициной я решил не только из-за мамы. В школе мне нравились биология и химия, а профессия врача всегда казалась одной из самых интересных.

– Какие факторы влияют на здоровье петербуржцев?

– Санкт- Петербург – это огромный город, расположенный в северных широтах. Отсюда и истекает большинство недугов его жителей. Мегаполис – это всегда плохая экология: много машин, производств, заводов и их вредных выбросов. Большое количество заболеваний моих пациентов связаны с органами дыхания: от простуды до хронической патологии легких.

Свой отпечаток накладывает повышенная влажность, большое количество осадков, холодное межсезонье и скученность людей. Всё это ведет к частым ОРЗ и обострениям хронических заболеваний ЛОР-органов. Тонзиллиты и синуситы – вечные спутники петербуржцев.

Большой город диктует свой ритм жизни, на болезни «не остаётся времени». Многие занимаются самолечением, неприемлемой симптоматической терапией… В итоге, только ухудшают ход болезни. Многие болезни петербуржцев сопряжены с нерегулярным питанием, «перекусами на бегу», фаст-фудами, которые всегда приводят в кабинет врача. Мегаполисы притягивают к себе большое количество приезжих из удаленных уголков страны и зарубежья, где уровень медицинского обслуживания на порядок ниже. Часто можно увидеть запущенные, не обследованные болезни, в том числе и туберкулёз.

– Какие симптомы должны подсказать, что необходимо посетить врача вашей специализации?

– Прийти к терапевту могут заставить практически любые проблемы со здоровьем. Врач поможет разобраться, какие патологические состояния могут быть причиной плохого самочувствия. К пульмонологу чаще всего приходят с жалобами на перманентный кашель, одышку, или на другие проблемы с дыханием. Особо опасные обстоятельства, заставляющие срочно обратиться к пульмонологу, – это кровохаркание, удушье или неуточненные образования в легких на флюорографии.

Прийти к терапевту могут заставить практически любые проблемы со здоровьем.

– Какие последние открытия в медицине вы считаете самыми полезными и перспективными для врачей и пациентов?

– Что касается пульмонологии, то самыми значимыми достижениями являются изобретение препаратов для лечения бронхиальной астмы. Это заболевание, которое может довольно сильно снизить качество и длительность жизни больного.

Но ещё большим прорывом, на мой взгляд, является изобретение совершенно новых ингаляторов. Их постоянное использование повышает качество жизни астматиков, но что самое главное – не несёт побочных эффектов. А ведь совсем недавно побочные эффекты от «старых» методов лечения вызывали ещё большие проблемы со здоровьем, чем сама астма.

В последние годы всё больше уделяется внимания болезням курильщиков (ХОБЛ). Обновлены рекомендации по лечению данного заболевания, найдены новые способы и методы в борьбе с курением, как одним из самых значимых факторов сокращающих продолжительность жизни людей.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Сложно выделить что-то одно, каждый день случаются маленькие достижения. Улыбка благодарного пациента. Успешно вылеченная астма. Помощь коллегам по сложному случаю. Изучение новой научной статьи. Приглашение поучаствовать в этом конкурсе – тоже своего рода достижение. В этом и есть профессия врача – постоянно расти и развиваться, жить с девизом: «Ни дня без достижений!».

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Быть петербургским доктором – это знать об особенностях людей, которые живут в моём городе, знать какие заболевания чаще всего встречаются у земляков.

Петербург – это город-миллионник. Здесь встречаются редкие, казуистические болезни. Петербургский доктор должен иметь достаточно обширный объём медицинских знаний и быть готовым к углублению в дебри патогенеза заболеваний.

Само слово – «петербургский» – наводит на мысль о высокой культуре доктора. Быть вежливым, обходительным, всегда находить подход к пациенту, – вот главное правило петербургского доктора. Стараюсь соответствовать.

– Есть ли у вас любимый анекдот о врачах, которым вы могли бы поделиться с нашими читателями?

– Безработный инженер долго не мог найти работу и решил открыть свою собственную клинику. На здании висела вывеска: "Вылечить недуг – 5000 рублей, если не получится, мы вернем вам 10 000". Проходящий мимо врач решил воспользоваться этим и заработать немного денег.

— Здравствуйте, я не знаю, что случилось, я потерял вкус к еде, все теперь одинаковое, безвкусное...

— Сестра, принесите, пожалуйста, упаковку 22 с сиропом и дайте его пациенту. Так, пожалуйста, откройте рот...

— Тьфу... это же бензин!

— Поздравляю, вы снова различаете вкус, с вас 5000.

Доктор ужасно разозлился, но оплатил счет, однако через несколько дней вернулся в клинику:

— Здравствуйте, я потерял память, помогите мне...

— Сестра, принесите, пожалуйста, упаковку 22 с сиропом и дайте его пациенту. Пациент, откройте, пожалуйста, рот...

— Но это же бензин!

— Поздравляю, вы восстановили память, с вас 5000 рублей.

Еще более расстроенный врач заплатил, но через пару дней снова решил отыграться:

— Здравствуйте, я потерял зрение, пожалуйста, помогите мне...

— Мне очень жаль, но тут мы бессильны. Вот ваши 10 000.

— Но здесь же только 5000!

— Поздравляю, вы восстановили зрение, с вас 5000.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: 8(812) 333-32-03.

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