2020-03-16T12:17:40+03:00
Происшествия

Зарубил детей топором: Обвиняемый в зверском убийстве семьи в Ленобласти в 2005 году рассказал, как расправился с ними

Кровавая бойня произошла из-за дележки бизнеса двух петербургских предпринимателей [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Обвиняемый в жестоком убийстве семьи петербургского бизнесмена, дал признательные показанияОбвиняемый в жестоком убийстве семьи петербургского бизнесмена, дал признательные показанияФото: принтскрин видео.
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В Петербурге следственный комитет завершил расследование одного громкого дела, которое тянется уже вот 14 лет. В 2005 году на дачном участке, расположенном в СНТ «Серебряный ручей» в массиве «Белоостров» Всеволожского района Ленинградской области, была зверски убита вся семья местного бизнесмена Дмитрия Зейналова. В одночасье не стало его самого, жены и двоих детей, которых зарубили топором. После долгих лет расследований, стало ясно, что предпринимателя просто «убрал» его бывший компаньон по бизнесу 63-летний генерального директор ООО «Троицкий дом» Александр Тютин, заказавший киллера.

- По данным следствия, в 2005 году Тютин решил отомстить бывшему партнеру по бизнесу из-за коммерческого конфликта. Для совершения преступления он нашел исполнителя Зотова за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов США, - сообщили в следственном комитете.

Киллер показал, где убивал своих жертв Фото: принтскрин видео.

Киллер показал, где убивал своих жертвФото: принтскрин видео.

15 августа 2005 года киллер спрятался на дачный участок жертв пораньше и буквально устроил «кровавую баню», когда они приехали домой. В помещении бани он убил 14-летнюю дочери Зейналова, нанеся ей не менее семи ударов топором по голове. Далее Зотов проник в садовый дом, где на кухне застрелил жену Зейналова, выстрелом в голову из автомата. Затем обвиняемый прошел в детскую комнату, где от него пытался спрятаться 11-летний сын бизнесмена. Снова не четырех ударов топором по голове, а также выстрелил из автомата. Самого хозяина дома он расстрелял на лестнице, ведущей на второй этаж дома, а после прошелся топором по голове.

Убийство долгое время было «висяком», пока, в августе 2017 года Тютин снова бы не взялся за старое. Он заключил договор займа с сестрой своей умершей жены на сумму 8 миллионов рублей, которые обязался возвратить не позднее 28 февраля 2018 года, а в случае просрочки - выплачивать проценты. Однако обязанности не исполнял, и женщина в марте 2018 обратилась в суд. Бизнесмен же, понимая, что суд будет не на его стороне и узнав, что инициатором искового заявления является дочь истицы, решил совершить ее убийство.

На этот раз человек, которому Тютин доверил искать исполнителя, и сообщил о его планах в полицию. В итоге был проработан план. Сотрудник полиции сыграл роль «наемного убийцы», который должен был исполнить работу за 600 тысяч рублей.

Тютин заранее подготовил угнанную машину, чтобы на ней сокрыть тело в лесу, а также попросил «киллера» предоставить ему труп в качестве доказательства. Но вместо этого бизнесмена арестовали, когда он платил своему «наемнику» за убийство.

За время расследования было проведено около 100 различных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, согласно которой на куртке, изъятой с места происшествия, обнаружен генетический материал, принадлежащий обвиняемому Зотову. Сейчас собрана достаточная доказательственная база и дело,с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый в зверском убийстве семьи в Ленобласти рассказал, как зарубил детей топором .Видео Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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