Дело Караваевых: «От него хотят добиться признания в несовершенном преступлении»

Парламентария и его отца-бизнесмена обвиняют в приобретении права на земельный участок путём обмана. По версии следствия, Караваев помог ООО “АС”, соучредителем которого является его отец, сэкономить на покупке земли в промзоне Мурино более 50 млн. рублей. События “преступления” произошли больше десяти лет тому назад - с 2009 по 2014 годы.

Свою вину Караваевы не признают и настаивают на том, что все делали по закону.

- Это какая-то дикая ситуация. – говорит Караваев-старший. – Мы столкнулись с абсолютным беспределом силовых структур и следственных органов. Мало того, что ООО «АС» занималось абсолютно законной обычной хозяйственной деятельностью, но мой сын к этим событиям вообще не имеет никакого отношения! Я его просил несколько раз сдать документы в государственные и муниципальные органы по доверенности. Как считаете - нормальный отец будет вовлекать сына в уголовщину? Да, и депутатом он в то время ещё не был, как это пишут в обвинении.

«ЗА ПОЧТИ ТРИ ГОДА СЛЕДСТВИЕ ТАК И НЕ СМОГЛО УСТАНОВИТЬ, КОГО И В ЧЁМ КАРАВАЕВЫ ОБМАНУЛИ»

Караваевых задержали 20 февраля 2019 года.

Спустя два дня Приморский районный суд отправил отца и сына в новые “Кресты”.

В суде следователь заявил, что являясь депутатом Мурино (хотя выбрали его только в сентябре 2014 года) Сергей Караваев вступил в преступный сговор со своим отцом - соучредителем ООО «АС», причём сделал это ещё в 2009-2011 годах. Тогда эта фирма арендовала в промзоне Мурино участок площадью 35 га, а позднее выкупила его за 15% от кадастровой стоимости, заплатив за землю 9.5 млн вместо 63 млн, чем и «нанесла убыток» государству.

Караваевы утверждают, что никаких “серых” схем не использовали - ООО «АС» официально обратилось в администрацию Всеволожского района с просьбой арендовать участок. Позже на нём построили двухэтажное здание, подвели линии электропередач, разместили очистные.

Как пояснил адвокат Караваева-старшего Леонид Сайкин, собственник здания или сооружений, находящихся на земельном участке, по закону имеет преимущественное право на его покупку. Постановление Правительства Ленобласти № 293 от 17.09.2012 устанавливало для юридических лиц планку для выкупа земельных участков в 15% от кадастровой стоимости - ни больше, ни меньше. Единственное условие - на земле должны быть “здания, строения, сооружения”. Никаких других требований не было.

На основании этого Постановления, в октябре 2014 года, ООО «АС» и приобрело участок. Почти 10 миллионов рублей фирма перечислила в бюджет Всеволожского района. Договор купли-продажи никем и никогда не признавался незаконным.

- При его заключении Караваевы никого не обманывали и не вводили в заблуждение - все постройки, имевшиеся на участке, были предъявлены должностным лицам администрации и осмотрены ими. Не случайно за почти три года следствие так и не смогло установить и назвать, кого же и в чём Караваевы обманули. Несмотря на всё это, их обвиняют в мошенничестве. – сообщает адвокат. – Это самый обычный участок, промзона, который никому особо не был нужен. Когда нашлись люди, которые выкупили его за установленную законом цену, государство не только не пострадало, но и выручило за него деньги.

«СЫНА ПРИТЯНУЛИ К ДЕЛУ ИСКУССТВЕННО»

В сентябре 2019 года старшего Караваева отпустили под подписку о невыезде, и он недоумевает, почему за решёткой вот уже второй год находится его сын.

– Сергей к ООО «АС» вообще не имеет отношения - он там не учредитель, не работник. Мы со вторым владельцем фирмы планировали построить на участке складской комплекс, а Сергея я на правах отца попросил помочь отвезти и сдать документы - за это он второй год в тюрьме! Сына притянули к делу искусственно. – объясняет бизнесмен.

Сейчас Караваев-младший по-прежнему находится в «Крестах».

Первые пять месяцев он провёл в одиночной камере спецблока. (Спецблок - место с суровыми условиями содержания для опасных преступников, рецидивистов. Там нет горячей воды, туда нельзя передать холодильник или телевизор.) Как пояснил адвокат Караваева Борис Грузд, при этом были нарушены установленные законом требования к содержанию в следственном изоляторе.

Добиться перевода в обычную камеру удалось только с помощью уполномоченного по правам человека в Ленобласти Сергея Шабанова и объявленной Караваевым голодовки.

Уголовное дело распухло до 34 томов, но знакомить с ним Сергея не спешат.

- За целый месяц сыну дали всего шесть часов на ознакомление с делом. Сколько ещё месяцев его будут знакомить с материалами по чайной ложке?– вздыхает Караваев-старший. – Только представьте, некоторых свидетелей передопрашивали за год по 10 и даже 14 раз - зачем?! Ждали, пока они дадут показания, которые нужны следствию. Но и в них нет ничего, что бы изобличало в нас преступников.

-Фото: Олег БЕЛОВ

«ОРГАНЫ НЕ ОШИБАЮТСЯ»

Семья депутата тяжело переживает его отсутствие - у Караваева двое маленьких детей, младшая дочь – инвалид с рождения, жена пытается одна справляться с ребятишками. Основное место работы Сергея – ООО «Исток СВ», которое занимается сдачей в аренду офисных помещений. Депутатом Караваев работал на общественных началах, зарплату в Законодательном собрании он не получал.

Родственники подозревают, что причиной уголовного преследования стала политическая деятельность Сергея. Как депутат, Караваев выступал против варварской жилой застройки, поддерживал на митингах обманутых дольщиков, помогал людям бороться с произволом управляющих компаний, хотел, чтобы на оставшихся свободных участках в западной части Мурино был разбит парк.

– Изначально предполагалось, что в Мурино будет разбита зеленая зона, которой так не хватает жителям. Однако затем ее решили перенести на восточную сторону города, а самую густонаселенную часть Мурино оставить в “каменном мешке”,- рассказывает отец депутата.

- Сергей был на стороне людей, защищал их интересы, называл новый генплан преступным. С этим генпланом был настоящий скандал, жители писали жалобы губернатору, готовились к пикетам, зная, что Сергей придёт их поддержать. Некоторые заинтересованные лица рисковали лишиться огромной прибыли, так как не смогли бы застроить землю многоэтажками. После резкого выступления сына на общественных слушаниях на участок ООО “АС” впервые пришли сотрудники следственных органов.

Защита не раз просила перевести Караваева под домашний арест, однако следствие хочет видеть его только в тюремной камере.

– Наиболее обоснованное предположение – от Сергея хотят добиться признания вины в несовершённом преступлении, – говорит адвокат депутата Борис Грузд. – Событие преступления отсутствует, поэтому нужно «спасать честь мундира». Можно ли безнаказанно, без ущерба для собственной карьеры заключить под стражу депутата Законодательного собрания субъекта Федерации на целый год, а потом сказать, что это было ошибкой? Признать это трудно, ведь, как известно - «органы не ошибаются».

В письмах матери Сергей пишет, что сдаваться не собирается, сидеть будет столько, сколько нужно, но на сделку со следствием не пойдёт и докажет свою невиновность. Такой же позиции придерживаются его отец и адвокаты. На прошлой неделе адвокат Борис Грузд вновь обратился в вышестоящий суд с жалобой на очередное, седьмое продление срока содержания Сергея Караваева под стражей.