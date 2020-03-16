2020-03-16T12:48:12+03:00
Дом. Семья

Петербуржца, выбросившего 5-месячного щенка из окна, отправили в тюрьму на 3,5 года

Собака выжила, но прошла через серьезные операции [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге суд приговорил к реальному сроку мужчину, выбросившего 5-месячного щенка метиса из окнаВ Петербурге суд приговорил к реальному сроку мужчину, выбросившего 5-месячного щенка метиса из окнаФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге отправили в тюрьму мужчину, который хладнокровно выкинул щенка из окна четвертого этажа в Колпино. Обвиняемый в живодерстве, проведет 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Именно такое наказание суд посчитал справедливым за издевательство над животным.

- Известно, что 9 мая 2019 года обвиняемый был в гостях у друзей в доме 67 по проспекту Ленина. Компания выпивала и в какой-то момент мужчина хладнокровно выбросил метиса пятимесячного щенка по кличке Ютта в окно кухни. Животное упало с 4-го этажа, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый заявил, что поступил так с собакой, потому что ее хозяин не занимался воспитанием и уходом за животным, и в какой-то момент щенок стал ему просто надоедать.

Щенок остался жив, но переломал все кости Фото: СОЦСЕТИ

Щенок остался жив, но переломал все костиФото: СОЦСЕТИ

Благо, Ютту сразу же заметили прохожие и бросились ей на помощь. Искалеченное животное отвезли в ветеринарную клинику: у собаки диагностировали серьезные многочисленные травмы и переломы. Щенку даже понадобилась операция – ей соединили отломанные части бедренной кости.

- Ютта чувствует себя хорошо. После пережитого очень осторожно относится к людям. При любом прикосновении испытывает панику. Но вкусняшки от медсестры после процедуры съела с удовольствием! – рассказали волонтеры, которые навестили собаку в клинике.

После этого на мужчину завели уголовное дело. Также стало известно, что годом ранее он жестоко избил своего знакомого. Дело происходило 22 сентября 2018 года. Пьяный подсудимый напал на своего знакомого в комнате квартиры дома 73 по проспекту Ленина. Побои закончились тяжким вредом здоровью его жертвы.

- Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима, - заключил судья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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