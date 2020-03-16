Мосты начнут разводить в Петербурге с 16 марта 2020 года

С наступлением весны жители Петербурга начинают радоваться теплу, но вместе с тем, многие огорчаются сходу льда с Невы, так как по реке открывается навигация грузовых барж. А это значит, что в Северной столице начнут разводить мосты, которые затруднят возможность передвижения по ночному городу. Теперь жителям северной части Петербурга и Петроградской стороны, будет не засидеться допоздна в центре. Первые мосты разведут уже с 16 на 17 марта 2020 года.

- Начинается проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Так, первыми мостами, разведенными в преднавигационный период 2020 года, станут Троицкий и Литейный. Их разводки состоятся уже в эту ночь с 16 на 17 марта, с 01:20 до 04:50 и с 01:40 до 04:45 соответственно, - сообщили в «Мостотресте».

Проверка мостов на готовность к судоходному сезону будет проводиться вплоть до открытия навигации 10 апреля практически каждую ночь. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены более 50 раз. Больше всего разводок выполнит Литейный мост – их будет 14.

График тестовой разводки мостов на 2020 год:

в ночь с 17 на 18 марта

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

в ночь с 18 на 19 марта

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

в ночь с 19 на 20 марта

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

Сампсониевский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 22 на 23 марта

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 23 на 24 марта

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

Сампсониевский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 24 на 25 марта

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

в ночь с 25 на 26 марта

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

в ночь с 26 на 27 марта

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 29 на 30 марта

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 30 на 31 марта

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 31 марта на 1 апреля

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

в ночь с 1 на 2 апреля

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

в ночь с 2 на 3 апреля

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

Кантемировский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 5 на 6 апреля

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 6 на 7 апреля

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

Кантемировский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 7 на 8 апреля

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

в ночь с 8 на 9 апреля

Литейный мост: с 01:40 до 04:45