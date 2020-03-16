2020-03-16T16:17:37+03:00
Общество

Мосты начнут разводить в Петербурге с 16 марта 2020 года

Начало навигации судов по Неве назначена 10 апреля
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге начинается технологическая разводка мостов через НевуВ Петербурге начинается технологическая разводка мостов через НевуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

С наступлением весны жители Петербурга начинают радоваться теплу, но вместе с тем, многие огорчаются сходу льда с Невы, так как по реке открывается навигация грузовых барж. А это значит, что в Северной столице начнут разводить мосты, которые затруднят возможность передвижения по ночному городу. Теперь жителям северной части Петербурга и Петроградской стороны, будет не засидеться допоздна в центре. Первые мосты разведут уже с 16 на 17 марта 2020 года.

- Начинается проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Так, первыми мостами, разведенными в преднавигационный период 2020 года, станут Троицкий и Литейный. Их разводки состоятся уже в эту ночь с 16 на 17 марта, с 01:20 до 04:50 и с 01:40 до 04:45 соответственно, - сообщили в «Мостотресте».

Проверка мостов на готовность к судоходному сезону будет проводиться вплоть до открытия навигации 10 апреля практически каждую ночь. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены более 50 раз. Больше всего разводок выполнит Литейный мост – их будет 14.

График тестовой разводки мостов на 2020 год:

в ночь с 17 на 18 марта

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

в ночь с 18 на 19 марта

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

в ночь с 19 на 20 марта

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

Сампсониевский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 22 на 23 марта

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 23 на 24 марта

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

Сампсониевский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 24 на 25 марта

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

в ночь с 25 на 26 марта

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

в ночь с 26 на 27 марта

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 29 на 30 марта

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 30 на 31 марта

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 31 марта на 1 апреля

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

в ночь с 1 на 2 апреля

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

в ночь с 2 на 3 апреля

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

Кантемировский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 5 на 6 апреля

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 6 на 7 апреля

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

Кантемировский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 7 на 8 апреля

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

в ночь с 8 на 9 апреля

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кто такой духовник
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь к спас
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»
В рамках визита в детскую республиканскую клиническую больницу республики Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко посетил «Дом Роналда Макдоналда»
Новости 24
78 000 медицинских масок поступит на этой неделе в аптеки Ленобласти
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Петербурге
Бронзовый солдат Швейк «надел» маску вслед за Чижиком-Пыжиком
Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео
Сотню серых куропаток выпустили в леса Ленобласти
Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове
Мост через реку Славянка обрушился из-за бесхозного дырявого трубопровода
Стена жилого дома обвалилась в Петербурге
Студенты медуниверситета имени Мечникова рассказали, как отсидели 2-недельный карантин в общежитии
Более 40 тонн соли потратили на обработку дорог в Ленобласти
В дни матчей Евро-2020 общественный транспорт Петербурга станет бесплатным
В Петербурге умер онколог Борис Афанасьев
Пьяного гонщика с пассажиром задержали в Стрельне
В соцсети петербуржцы делятся фотографиями пустых полок в магазинах
С подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 человек
Общественный транспорт в Петербурге начали дезинфицировать из-за коронавируса
С 17 марта закроется движение по перекрестку проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя
Паром «Принцесса Анастасия» собирается в первый рейс 21 марта несмотря на ни на что
Экспресс-тестирование на коронавирус стало доступно жителям Ленобласти
С рекордно длинной пробки началась рабочая неделя в Петербурге
Петербургские спортшколы перешли на свободное обучение
Из Боткинской больницы выпишут первого пациента, у которого был найден коронавирус
Аничков дворец заплатит 100 тысяч рублей за разбитую мраморную вазу XIX века
«Желтый» уровень опасности в Петербурге объявлен из-за сильного ветра
Тотальный диктант перенесли на осень из-за коронавируса
На соревнованиях в Ленобласти разбилась парапланеристка