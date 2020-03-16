2020-03-16T15:34:16+03:00
Дом. Семья

«Просто посадить на ветку»: орнитолог рассказал, что делать, обнаружив на земле совенка

В Петербурге начался сезон размножения ночных пернатых
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Чаще всего в Петербурге можно встретить ушастую сову.Чаще всего в Петербурге можно встретить ушастую сову.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Если вы, прогуливаясь по парку, увидели на земле пушистый комочек, присмотритесь – возможно, это совенок. К середине марта в Петербурге начали подрастать малыши, чьи родители оказались самыми шустрыми и отложили яйца раньше всех. Эти крохи еще не умеют летать, зато прекрасно умеют вываливаться из гнезда. В таком случае орнитологи советуют посадить птенца на ближайшую ветку.

- Совенок может оказаться на земле по двум причинам: либо погибли его родители, либо он так активно выпрашивал еду, что подошел к краю гнезда и не удержался, - объясняет старший научный сотрудник Зоологического института РАН Владимир Храбрый. – Можно некоторое время понаблюдать: кормит ли его кто-нибудь. Если да – посадите малыша на ветку. Если нет – отвезите в ветклинику или в центр «Сирин».

Чаще всего в Петербурге можно встретить ушастую сову. Есть еще серая неясыть, но её в Северной столице гораздо меньше. В дикой природе эти птицы начинают откладывать яйца в конце февраля, а подрастают птенчики только к концу апреля. В крупных городах этот процесс начинается раньше и связан он в первую очередь с наличием грызунов, которыми совы питаются.

- Как правило, совы размножаются в тех парках, где есть хвойные деревья. У нас это Сосновка, Московский парк победы, Шуваловский парк, например, - говорит Владимир Храбрый. - И размножаются совы тем активнее, чем больше грызунов. В основном это крысы. Поэтому для города совы имеют огромное значение с санитарной точки зрения. Они уничтожают грызунов и освобождают нас от необходимости травить их ядохимикатами.

По словам орнитолога, в крупном парке могут размножаться 1-2 пары ночных пернатых. Всего по городу совиных семей не больше десятка. Но не обольщайтесь: если вы год назад в каком-то месте видели их гнезда, не факт, что на этот раз они туда вернутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
78 000 медицинских масок поступит на этой неделе в аптеки Ленобласти
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Петербурге
Бронзовый солдат Швейк «надел» маску вслед за Чижиком-Пыжиком
Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео
Сотню серых куропаток выпустили в леса Ленобласти
Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове
Мост через реку Славянка обрушился из-за бесхозного дырявого трубопровода
Стена жилого дома обвалилась в Петербурге
Студенты медуниверситета имени Мечникова рассказали, как отсидели 2-недельный карантин в общежитии
Более 40 тонн соли потратили на обработку дорог в Ленобласти
В дни матчей Евро-2020 общественный транспорт Петербурга станет бесплатным
В Петербурге умер онколог Борис Афанасьев
Пьяного гонщика с пассажиром задержали в Стрельне
В соцсети петербуржцы делятся фотографиями пустых полок в магазинах
С подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 человек
Общественный транспорт в Петербурге начали дезинфицировать из-за коронавируса
С 17 марта закроется движение по перекрестку проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя
Паром «Принцесса Анастасия» собирается в первый рейс 21 марта несмотря на ни на что
Экспресс-тестирование на коронавирус стало доступно жителям Ленобласти
С рекордно длинной пробки началась рабочая неделя в Петербурге
Петербургские спортшколы перешли на свободное обучение
Из Боткинской больницы выпишут первого пациента, у которого был найден коронавирус
Аничков дворец заплатит 100 тысяч рублей за разбитую мраморную вазу XIX века
«Желтый» уровень опасности в Петербурге объявлен из-за сильного ветра
Тотальный диктант перенесли на осень из-за коронавируса
На соревнованиях в Ленобласти разбилась парапланеристка