«Просто посадить на ветку»: орнитолог рассказал, что делать, обнаружив на земле совенка

Если вы, прогуливаясь по парку, увидели на земле пушистый комочек, присмотритесь – возможно, это совенок. К середине марта в Петербурге начали подрастать малыши, чьи родители оказались самыми шустрыми и отложили яйца раньше всех. Эти крохи еще не умеют летать, зато прекрасно умеют вываливаться из гнезда. В таком случае орнитологи советуют посадить птенца на ближайшую ветку.

- Совенок может оказаться на земле по двум причинам: либо погибли его родители, либо он так активно выпрашивал еду, что подошел к краю гнезда и не удержался, - объясняет старший научный сотрудник Зоологического института РАН Владимир Храбрый. – Можно некоторое время понаблюдать: кормит ли его кто-нибудь. Если да – посадите малыша на ветку. Если нет – отвезите в ветклинику или в центр «Сирин».

Чаще всего в Петербурге можно встретить ушастую сову. Есть еще серая неясыть, но её в Северной столице гораздо меньше. В дикой природе эти птицы начинают откладывать яйца в конце февраля, а подрастают птенчики только к концу апреля. В крупных городах этот процесс начинается раньше и связан он в первую очередь с наличием грызунов, которыми совы питаются.

- Как правило, совы размножаются в тех парках, где есть хвойные деревья. У нас это Сосновка, Московский парк победы, Шуваловский парк, например, - говорит Владимир Храбрый. - И размножаются совы тем активнее, чем больше грызунов. В основном это крысы. Поэтому для города совы имеют огромное значение с санитарной точки зрения. Они уничтожают грызунов и освобождают нас от необходимости травить их ядохимикатами.

По словам орнитолога, в крупном парке могут размножаться 1-2 пары ночных пернатых. Всего по городу совиных семей не больше десятка. Но не обольщайтесь: если вы год назад в каком-то месте видели их гнезда, не факт, что на этот раз они туда вернутся.