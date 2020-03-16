Спектакли онлайн и дезинфекция: Как ограничения на фоне коронавируса повлияют на работу театров и концертных залов Петербурга

13 марта в Петербурге официально ввели режим повышенной готовности из-за китайского коронавируса. В частности, в городе запретили массовые мероприятия свыше тысячи человек до 30 апреля. «Комсомолка» узнала, как эта мера отразится на работе петербургских театров, концертных залов и других площадок.

ДО ТЫСЯЧИ

Если у вас есть заветный билетик в период с 16 марта по 30 апреля, лучше всего в день спектакля позвонить в театр и уточнить, будет мероприятие или нет. Но пока большинство театральных площадок в городе работают в штатном режиме. Многие не попадают под «запрет» потому, что их залы рассчитаны на число зрителей меньше тысячи человек. Среди них, например, даже Александринский театр. Зал Основной сцены вмещает 940 зрителей, Новой сцены – до 300. Поэтому спектакли там пока никто не отменяет. Но понимая, что многие петербуржцы могут побояться пойти на массовое мероприятие, в Александринке даже решили организовать онлайн-трансляцию спектаклей. Так, «Солнечную линию» по пьесе Ивана Вырыпаева покажут на сайте театра и в официальной группе соцсети «ВКонтакте» 17 и 18 марта.

В БДТ ввели особый режим дезинфекции помещений.Фото: Артем КИЛЬКИН

Другие городские театры пока онлайн-спектаклей не предложили. Но все еще ждут публику согласно афише. В штатном режиме, например, работают и Михайловский, и Большой драматический, и Театр имени Ленсовета, и «Мастерская», и Балтийский дом, и Комиссаржевка. Изменение только одно – городские театры усилили меры дезинфекции. Проще говоря, стали чаще убираться, протирать перила, ручки дверей, лестницы. Особенно тщательно подошли к делу в БДТ.

– В туалетных комнатах и в буфетах дополнительно размещены дозаторы с антисептиком для рук, а также в помещениях буфетов установлены специальные системы обеззараживания воздуха, которые безопасны к использованию во время присутствия людей. В дальнейшем такие системы будут установлены и в гардеробах, – рассказали в БДТ.

БЕЗ АНШЛАГОВ

У более крупных площадок ситуация другая. Например, в большом зале Театра «Мюзик-Холл» – почти 1,5 тысячи мест. Однако здесь выход нашли сразу же – ограничить продажу билетов и сократить число зрителей.

– Все спектакли и концерты, указанные в нашей афише, состоятся. В период с 16 марта по 30 апреля согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга мы будем продавать билеты в большом зале только в партер, а это примерно 800 мест, – отметили в «Мюзик-Холле».

Балтийский дом работает в штатном режиме.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот с площадками, куда билеты раскупают за несколько месяцев, ситуация сложнее. Например, в Мариинском театре основная сцена рассчитана на 1110 посадочных мест, а новая сцена может принять до 2 тысяч зрителей. И на некоторые ближайшие спектакли билетов уже нет. Как будет организована работа, в Мариинском театре «Комсомолке» оперативно ответить не смогли. Однако на своем сайте и в соцсетях зрителей предупредили:

– Мариинский театр продолжает свою работу с учетом ограничений. В репертуаре театра возможны изменения. Просим отнестись с пониманием к создавшейся ситуации. Дополнительная информация будет публиковаться на официальном сайте Мариинского театра.

Новая сцена Мариинского театра вмещает около 2 тысяч зрителей.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОД ВОПРОСОМ

Пока нет точного ответа о работе и в Цирке на Фонтанке. До конца месяца в их афише значатся представления «Итальянский цирк Togni». Ближайшее намечено на 20 марта. Пока об отмене представлений не сообщается, несмотря на то, что цирк рассчитан на 1800 зрителей. Правда, билеты раскуплены не полностью, поэтому и необходимый «порог» не превышен.

– Мы ждем распоряжений. Мы являемся филиалом большой компании, которая расположена в Москве. Поэтому все предписания и приказы приходят оттуда, – отметили в Цирке на Фонтанке.

Об отмене концертов пока не говорят и в БКЗ «Октябрьский». Хотя зал огромный – на 2700 мест. Из ближайшего в афише – концерт «Soprano Турецкого» 18 марта. Как отметили в БКЗ, пока вопрос о режиме работы обсуждается, а за информацией стоит следить на сайте.

В Цирке на Фонтанке пока представления не отменяют.Фото: Олег ЗОЛОТО

Могут отмениться события в концертном зале «Аврора». Пока там ограничили продажу билетов на все мероприятия до 30 апреля. К слову, зал может вместить 2000 человек.

– Об отменах концертов или переносах мы будем сообщать заранее. Следите за информацией, – призвали в концертном зале «Аврора».

Ограничили продажу билетов на концерты и в популярном клубе A2 Green Сoncert. При отмене мероприятий там тоже обещают сообщать заранее на официальном сайте и в соцсетях.

НА ЗАМЕТКУ

Прежде чем идти на концерт или спектакль (даже если его зал вмещает меньше тысячи человек), уточните, состоится ли спектакль. Чаще всего номер телефона, на который можно обратиться, указывается на билете.

КАК СДАТЬ БИЛЕТ

Если вы все-таки решили не идти в театр или на концерт, вы имеете право сдать билет. Сроки возврата обычно также пишутся на билете. В некоторых театрах вернуть средства при сдаче билета перед самым началом спектакля по правилам нельзя. Однако вы имеете право документально подтвердить обстоятельства, из-за которых пропускаете мероприятия (например, в случае болезни).

Билеты, купленные в кассе театра, обычно там и нужно сдавать. Если вы приобретали их у билетных операторов и в городских театральных кассах, их тоже возвращают по месту приобретения. Если вы покупали билеты на онлайн-ресурсах, обратитесь в их службу поддержки. Часто, чтобы сдать билет, нужно заполнить на сайте специальную форму и указать причину возврата.