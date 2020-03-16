2020-03-16T18:49:49+03:00
Общество

Военные поисковики начали обследование братской могилы у трассы «Кола» в Ленобласти

Ранее крупное захоронение обнаружили во время реконструкции дороги
Полина ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба ЗВО.Фото: пресс-служба ЗВО.
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На трассе «Кола» в районе поселка Приладожский начались работы по поиску останков бойцов-красноармейцев. Ранее братскую могилу времен Великой Отечественной случайно обнаружили во время реконструкции дороги М-18. Работы на месте тут же приостановили, а территорию обследовали волонтеры-поисковики. И сделали предположение, что там могут покоиться около тысячи человек. Все они могут оказаться бойцами 128-й стрелковой дивизии. Сама братская могила состоит из трех десятков рвов. К слову, на участке трассы нашли и элементы обмундирования – валенки, ботинки, пуговицы.

Но чтобы поднимать останки из рвов, необходимо было специальное разрешение. Теперь оно получено и за обследование и эксгумацию взялись не только волонтеры, но и военнослужащие. К работе на месте в конце прошлой недели приступил поисковый батальон Западного военного округа.

Сейчас они обследуют участок трассы – он пришелся на 59-й километр автодороги в Ленобласти. Всего он занимает около 200 метров в длину. Кроме того, обследуют и прилегающую территорию – ведь останков может оказаться больше. Сначала поисковикам предстоит уточнить численность бойцов.

– После этого будет принято решение о захоронении обнаруженных останков красноармейцев на воинском мемориальном кладбище, – отметили в пресс-службе ЗВО.

По правилам, бойцов должны захоронить на ближайшем мемориале. Волонтеры надеются, что им удастся установить личности захороненных. По архивным данным, участок трассы может совпадать с описанием дивизионного кладбища неподалеку от бывшего поселка Верхняя Назия. Судя по всему, ранее это захоронение не было учтено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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