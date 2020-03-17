Вторжение пришельцев: Жители Петербурга приняли планету за НЛО

НЛО кружит над Северной столицей и Ленобластью! Так субботним вечером решили жители севера Петербурга, когда заметили в ночном небе светящийся объект.

- Что-то мистическое висело в небе над Парнасом. Светящийся объект два часа не двигался, а потом резко исчез, - пишут в соцсетях местные жители.

Произошло все 14 марта 2020. Таинственный объект видели также жители Кронштадта. Иногда летающая тарелка мерцала, иногда зависала неподвижно. Отмечали очевидцы и неоправданно большой размер объекта (меньше Луны, но больше привычных звезд в небе), и странную форму.

Однако не все поверили в историю с НЛО. Скептиков тоже оказалось немало, и они довольно едко отреагировали на появившееся в сети видео с «летающей тарелкой». «Инопланетяне прилетели коронавирус лечить», «это все дрон пограничников», «пить меньше надо, вот и не будут инопланетяне мерещиться», «это кто-то лазером балуется», - иронизируют петербуржцы.

На деле же все оказалось куда прозаичнее. Летающая тарелка в небе над Северной столицей – это планета Венера.

- Без сомнений, это Венера, - заявил астроном Роман Еремин, когда посмотрел видео с «НЛО с Парнаса». - Действительно, можно принять за неопознанный летающий объект, но это не корабль пришельцев. Все куда банальнее.

С ним согласен и уфолог – человек, который занимается изучением феномена НЛО.

- Наш экспертно-аналитический отдел изучил видео с НЛО в Петербурге. Это, несомненно, астрономический объект. Жители города приняли за летающую тарелку Венеру. Форму объекта можно объяснить расфокусировкой съемки, - заверил сотрудник «Космопоиска» Евгений Вдовиченко.

Петербуржцы – не первые, кто принял метеорит или планету за НЛО. Специалисты отмечают – это происходит очень часто.

- К летающим тарелкам обычно относят все, что не могут объяснить, - считает астроном Евгений Баранский. - Часто за НЛО принимают Венеру. На форму и размер планеты может повлиять, например, холодная погода. Это не значит, что что сама Венера поменяла размер или форму, просто из-за атмосферы мы видим ее такой. Часто проще назвать что-то непонятное летающей тарелкой, чем разобраться. Уверяю, все что нас окружает, все объяснимо. И НЛО вокруг нас нет.