Нет ни автобусов, ни магазинов: На что пожаловались Александру Дрозденко жители Ленобласти

На этой – пусть и виртуальной – встрече испорченного телефона быть не могло. Вопросы, которые дозвонившиеся жители задавали губернатору Александру Дрозденко, слышали главы всех муниципалитетов Ленинградской области. Они присоединились к беседе с помощью видеосвязи. В общей сложности вопросы главе региона успели задать порядка 10 человек. В основном звонили жители отдаленных районов, где есть проблемы с коммуникацией.

Забавно, но свое приветствие люди начинали одинаково: «Здравствуйте, Александр Юрьевич, это точно вы? Сто процентов?»

- Да, это сто процентов я, - каждый раз отвечал глава региона. – Я вас слушаю.

Александр Дрозденко пообщался с местными жителями и распорядился разобраться с их проблемами.Фото: Олег ЗОЛОТО

Заложница в четырех стенах

Одной из первых до губернатора дозвонилась пенсионерка из Приозерска, которая вот уже 6 лет является заложницей собственной квартиры и не может выйти на улицу. Лидии Кудряшовой 84 года, она инвалид-колясочник. Несколько лет назад схоронила мужа, детей нет.

Самостоятельно выйти из дома женщина не в состоянии – ее квартира находится на втором этаже, а в подъезде нет пандуса. Говорит, уже давно просит его установить, но тщетно. Выслушав пенсионерку, губернатор предложил ей другое решение.

- А давайте мы лучше поменяем вам квартиру и поселим вас на первом этаже? Понятно, что новая жилплощадь будет не меньше прежней по метражу и не хуже по условиям. Просто дело в том, что не во всех домах мы имеем техническую возможность оборудовать пандус. Иногда дешевле выделить вам новую квартиру, ее хорошо отремонтировать и провести пандус уже с первого этажа на выход. Согласны? – спросил Александр Дрозденко.

- Господи, спасибо! Я плачу от радости, мне не верится! – в ответ расчувствовалась пенсионерка.

Переселить женщину Александр Дрозденко пообещал в течение квартала.

«Врач уволился, а больше никто не приезжал»

Еще один звонок поступил от родственницы женщины, проживающей в деревне Андрианово Тосненского района. Недавно ветеран труда Евгения Цветкова сломала шейку бедра и перенесла непростую для пожилого человека операцию. Восстановительный процесс шел сложно, однако доктор навещал больную только один раз - месяц назад.

- Потом, как нам сказали, он уволился, и больше никто не приезжал, - жалуется родственница Евгении Ивановны Валентина Пядышева. – Она лежит, не встает. Более того, у нее началось воспаление легких.

Александр Дрозденко поручил главе Тосненского района Андрею Клементьеву в тот же вечер организовать проверку и посмотреть, в каких условиях живет пенсионерка.

- Более того, я попрошу главного врача Тосненского района взять этот вопрос на контроль, - подчеркнул глава региона. – Это неправильно, так не должно быть. Все мы знаем, что такое пожилые родственники и как сложно проходит восстановительный процесс. Я попрошу вас оставить контакты того, кто сейчас находится с Евгенией Ивановной. Будем помогать.

Нет ни автобусов, ни магазинов

Острой для людей является и проблема с дорогами. Как рассказала жительница деревни Струнино Тихвинского района Мария Родионова, из-за отсутствия заезда в поселение, до людей не могут добраться автолавки и автобусы.

- У нас нет даже грунтовой дороги, два километра не сделано! – жалуется женщина. – Чтобы уехать в город, мы идем два километра пешком до трассы. У нас нет магазинов, автолавки к нам не доезжают.

На дороги традиционно жалуются и петербуржцы, и жители Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как удалось сразу выяснить, дорога, которая называется «подъезд к деревне Харчевня и деревне Струнино» - региональная, а значит ремонтировать ее нужно за счет бюджета Ленинградской области.

- Завтра с утра будет дана команда «Ленавтодору» выехать обследовать дорогу, посчитать смету, сколько необходимо приведение дороги в порядок, и мы эти два километра сделаем, - отметил Александр Дрозденко. – Не отсыпем щебнем, а оборудуем нормальную дорогу, чтоб доезжали скорая, пожарная машина и автолавки.

Но отсутствие дороги – не единственная проблема. В деревне Струнино и в близлежащих поселениях нет ни одного пожарного водоема. Глава региона пообещал привлечь к решению проблемы МЧС.

Неожиданное «Спасибо»

Не обошлось и без неожиданных звонков. Так, житель Соснового бора Игорь Лебедев дозвонился до губернатора, чтобы поблагодарить главу города Михаила Воронкова.

- Он регулярно устраивает встречи с жителями, и на прошлой неделе его попросили отремонтировать дом. Он пообещал помочь, и уже сегодня я видел – работы ведутся. Мы – жители – очень хотим, чтобы его поблагодарили. В наше время как получается? Пожаловаться все могут, а вот похвалить – нет. Мне кажется, это несправедливо, - говорит Игорь Лебедев.

Удивленный глава города все это слышал.

- Я в растерянности. Мы больше привыкли к критике, чем к позитивной информации, - произнес Михаил Воронков.