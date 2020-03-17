2020-03-17T17:18:11+03:00
Общество

УРАЛСИБ предлагает новую памятную монету «150 лет со дня рождения В.И. Ленина»

Масса чистого серебра в монете – 15,55 грамма
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УРАЛСИБ предлагает новую памятную монету «150 лет со дня рождения В.И. Ленина». Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.УРАЛСИБ предлагает новую памятную монету «150 лет со дня рождения В.И. Ленина». Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную монету, выпущенную в 2020 году к 150-летнему юбилею со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Масса чистого серебра в монете – 0,5 тройских унций (15,55 грамма) пробы 925/1000. Монета выдержана в классическом стиле чеканного производства.

На аверсе – изображение подписи В.И. Ленина и надпись по кругу на русском и английском языках: «Мы пойдем другим путем» («We’ll go another way»), а также название государства – эмитента на английском языке «Republic of Cameroon». Чеканка – Московский Монетный двор Гознака.

На реверсе – рельефный портрет В.И. Ленина, надписи «ЛЕНИН» («LENIN»), «150 лет со дня рождения» и цифры «1870-2020».

Упаковка – подарочная открытка с монетой в прозрачном ложементе и текстом на русском языке, конверт с известным изображением профиля Ленина и вкладыш с текстом на английском языке.

Стоимость монеты - 3450 рублей.

Приобрести или заказать монету можно в отделениях Банка УРАЛСИБ в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Ульяновск, Ижевск, Калининград, Тамбов, Смоленск.

Узнать адреса отделений, а также получить более подробную информацию о памятных и инвестиционных монетах можно по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

СПРАВКА

Владимир Ильич Ленин (Ульянов, 1870 – 1924) — советский политический и государственный деятель, главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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