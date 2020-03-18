Для тех, кто дома

В связи с распространением коронавируса и усилением защиты от заболевания в Петербурге с марта 2020 года начали применять меры для профилактики вируса. В частности, учебные учреждения дошкольного, среднего и высшего образования отправляются на карантин. Некоторые музеи переходят в режим онлайн, а различные организации переводят своих сотрудников на дистанционную работу. Чтобы горожане не скучали, а дети не выпадали из процесса обучения и продолжали образование даже из дома, Wink откроет бесплатный доступ к большому количеству кино, мультфильмов и развивающего контента.

- Видеосервис Wink и интерактивное телевидение «Ростелекома» с 17 марта предоставляют всем клиентам возможность бесплатно смотреть различные фильмы и сериалы, а также доступ к детскому и образовательному контенту. Решение принято для удобства пользователей, которые вынуждены в текущих условиях находиться дома, - рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

А теперь конкретно. Бесплатный доступ к огромной коллекции любимых советских и российских фильмов, а также хитов мирового кино будет у зарегистрированных пользователей сервиса. Оказавшись на домашнем обучении или удаленной работе, а может, и вовсе на карантине, можно провести время с пользой и увидеть те картины, которые давно хотелось посмотреть: российские блокбастеры «Притяжение», «Лед», «Лето», «Лови момент» и многие другие. В открытом доступе от сервиса more.tv популярные сериалы последних лет: «Корни», «Дылды»,«Кухня. Война за отель»,«Ивановы-Ивановы», «Папик» и так далее. Все можно пересматривать в любой момент, а главное - не отвлекаться на рекламу. Фильмы и видео, доступные бесплатно,имеют специальную зеленую метку. Вы ее точно не пропустите.

Сервис позаботился и о детях, оказавшихся на карантине. С учетом введения в ряде регионов добровольного посещения учебных заведений дошколята и школьники смогут занять себя добрым детским кино, мультфильмами, а также выбрать из 500 мультсериалов себе по вкусу.

Вникнуть глубже в литературу и другие школьные предметы дети также смогут из дома. Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям школьной программы, а также фильмы, которые помогут изучать важнейшие исторические события и жизнь великих людей на экране. Таким образом проведенное дома время перед экраном кажется не только интересным и увлекательным, но и полезным. Вернувшись в классы, дети будут обладать уже новыми знаниями и впечатлениями, которые помогут в дальнейшем обучении.

Сейчас цифровой сервис «Ростелекома» Wink, запущенный в 2018 году, предоставляет возможности интерактивного ТВ, включающего в себя более 250 телеканалов и онлайн-кинотеатр. Смотреть фильмы и передачи можно с помощью одноименного приложения со смартфона, планшета, телевизора с функцией Smart TV, ноутбука или компьютера.

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