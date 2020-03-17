В метро Петербурга усилили меры дезинфекции в связи с коронавирусом

С начала недели в Петербурге действуют особые меры из-за коронавируса – запретили массовые мероприятия свыше тысячи человек, школы стали работать в режиме свободного посещения, студенты вузов обучаются дистанционно. А в общественном транспорте усилили меры по уборке. Проводят дезинфекцию в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев специальными средствами. Не исключение и петербургская подземка.

– Дважды в стуки в метрополитене идет обработка вагонов – моют поручни, сидения. И четыре раза в стуки на каждой станции обрабатываются эскалаторы, траволаторы, поручни, все пассажирские зоны. Это и ручная уборка, и машины, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе петербургского метрополитена.

И если уборка на станциях пассажирам видна, то вагоны обрабатывают уже в депо. Однако, как заверили в подземке, на интервал движения поездов это никак не повлияет. Тем более что с такой частотой уборку проводили всегда – и до появления нового коронавируса. Однако главное отличие от обычной обработки в том, что сейчас для уничтожения возбудителей инфекции стали использовать больше обеззараживающих средств.

– В обычное время метро убирается так же часто, но сейчас в растворы добавляется примерно на 30 процентов больше дезинфицирующих средств, – отметили в пресс-службе метро Петербурга.

В то же время в Москве уже проводят уборку в метро в два раза чаще, чем обычно. А также даже применяют кварцевание вагонов специальными ультрафиолетовыми лампами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/766391" frameborder="0"></iframe> Власти Ленинградской области показали, как дезинфицируют автобусы.Видео: Пресс-служба правительства ЛО

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