Билайн проведет открытый вебинар по организации удаленной работы

Билайн приглашает работодателей и работников на открытый вебинар по организации удаленной работы, который состоится в среду, 18 марта, в 11:00 по московскому времени. Актуальность удаленной работы значительно выросла из-за распространения коронавируса, и компания решила поделиться своим многолетним успешным опытом в этом вопросе со всеми, кто хочет об этом узнать.

Фото предоставлены пресс-службой компании Билайн.

В 2016 году Билайн одним из первых в России начал внедрять BeeFREE – полномасштабный формат удаленной работы, который сейчас стал частью операционной деятельности и корпоративной культуры компании и ее сотрудников. Внутренние исследования и отраслевые рейтинги признали BeeFREE эффективным инструментом как для бизнеса, так и для повышения мотивации и продуктивности сотрудников. Возможностью работать удаленно в конце 2019 года пользовалось более 5 000 сотрудников Билайн.

Фото предоставлены пресс-службой компании Билайн.

Из вебинара участники узнают, как перевести сотрудников на работу из дома без влияния на повседневные бизнес-процессы компании, нужно ли менять зарплату сотрудников, работающих удаленно, как руководить работниками, которых нет возможности пригласить к себе в кабинет. Эти и другие темы обсудят с участниками вебинара исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке Ольга Филатова и менеджер по организационному развитию Билайн, куратор проекта BeeFREE Алина Драгун.

Вебинар подготовлен для руководителей и сотрудников компаний. Для участия в нем не требуется регистрация. Достаточно 8 марта в 11:00 пройти по ссылке.