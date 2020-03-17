2020-03-17T17:44:33+03:00
Общество

Она будет биться за детей: Суд разрешил жене гатчинского отца-насильника видеться с детьми

Теперь Светлана Лобадюк хочет оспорить решение опеки об изъятии детей из семьи
Петр КИБЕР
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Жена отца-насильника из Химози добилась права видеть детейЖена отца-насильника из Химози добилась права видеть детейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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16 марта Гатчинский городской суд удовлетворил иск Светланы Лобадюк, более известной как жена «гатчинского мэнсона», он же отец-насильник из Химози, которая требовала признать незаконным решение опеки, запрещавшей ей видеться со своими изъятыми детьми. Что происходит в скандально известной семье на данный момент, корреспонденту «Комсомолки» рассказала адвокат Светланы Лобадюк Инна Иванова.

- Вчера рассматривался иск о действиях опеки, препятствовавших общению матери с детьми, находящимися в центре для несовершеннолетних. Суд признал их незаконными и обязал дать возможность Светлане ежедневно лично или по телефону общаться с ее детьми, - сообщила адвокат. - Она с ними по телефону поговорила, посылку им отправила, а также денежный перевод.

Если опека не будет опротестовывать, у них не это есть месяц, то решение суда вступит в силу. Но пока шестеро детей будут жить в приюте. Впрочем, уже в апреле третьему по старшинству ребенку - сыну Ване - исполнится 18 лет и он сможет самостоятельно покинуть место нынешнего пребывания. А за право жить с остальными детьми Светлана Лобадюк намерена биться до конца.

46-летнего Андрея Бовта обвиняют в насилии над малолетней дочкой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

46-летнего Андрея Бовта обвиняют в насилии над малолетней дочкой.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- 22 марта будет заседание по другому иску об изъятии детей из семьи. Мы тоже опротестовываем это решение. Но тут процесс более долгий, так как назначена психолого-психиатрическая экспертиза. И установление родственных связей, так как у младших детей отсутствуют документы, - рассказывает Инна Иванова. - Двое из восьми детей, которым уже есть 18 лет, живут отдельно, у них свои семьи.

У самой матери паспорт на руках есть, сейчас она живет у своей сестры в Петербурге и устраивается на работу, чтобы обеспечивать детей и, возможно, в будущем, восстановить семью. А пока своих малышей Светлана Лобадюк не видит.

Напомним, что история отца-насильника из поселка Химози Гатчинского района Ленобласти прогремела на всю Россию в конце 2019 года. Тогда при обыске в коттедже, где жила многодетная семья был найден целый арсенал оружия. Семья жила почти отшельниками, а дети не ходили в школу. Позднее главу семейства еще и обвинили в изнасиловании 13-летней дочери. Сейчас 46-летний Андрей Бовт находится под арестом. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Дом в Ленинградской области, в котором нашли склад оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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