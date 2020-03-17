2020-03-17T18:33:06+03:00
Спорт

«Ничего, подождем». Евро-2020 отложили на год из-за коронавируса

Билеты обещают принимать и в 2021-ом, но желающим вернут их полную стоимость
Анна ПОСЛЯНОВАПетр КИБЕР
Поделиться:
Предполагаемые даты – с 11 июня по 11 июля 2021 года.Предполагаемые даты – с 11 июня по 11 июля 2021 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Решением видеоконференции УЕФА с участием представителей 55 ассоциаций, которая прошла сегодня, 17 марта, Евро-2020 переносят на год. Предполагаемые даты – с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее планировалось, что турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. Россия должна была принять Евро в Петербурге, на стадионе на Крестовском.

– Здоровье болельщиков, персонала и игроков является нашим приоритетом номер один, – отметил президент УЕФА Александер Чеферин. – Мелкие детали будут проработаны в ближайшие недели, но основные принципы согласованы, и это важный шаг вперед. Мы все показали, что мы ответственные лидеры. Мы продемонстрировали солидарность и единство. Цель сверх прибыли. Сегодня мы этого достигли.

Причиной переноса стала пандемия коронавируса. Отсрочка позволит «избежать ненужного давления на национальные государственные службы, участвующие в проведении матчей», а также завершить приостановленные внутренние соревнования. Если ситуация будет благоприятной, запланированные на конец марта игры плей-офф УЕФА-2020 и международные товарищеские матчи могут провести в начале июня.

– Хотели бы заверить, что если обладатели билетов не смогут присутствовать на турнире 2021 года, их стоимость будет возвращена в полном объеме, – отмечают в УЕФА. – Дополнительная информация о процессе возврата будет направлена покупателям по электронной почте и доступна на сайте Евро-2020 в течение следующего месяца.

Подробностей того, как будет организован турнир в 2021 году, пока нет. Нет информации и о возможной смене площадок. Впрочем, провести его «постараются на высшем уровне, как и старались в этом году».

– Мы все готовились к футбольному празднику, но здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте, – прокомментировала перенос Евро Сборная России по футболу. – Сейчас важно сплотиться и вместе преодолеть временные трудности. Большой футбол обязательно вернется.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что для российского футбола отсрочка Евро – благо: «можно спокойно доиграть оставшиеся восемь туров Чемпионата России спокойно, при зрителях, в комфортных условиях и при хорошей летней погоде».

– А Евро – ничего, подождем, – сказал Вячеслав Колосков. – Мы как-то забываем, что эти беспрецедентные меры позволяют минимизировать риск для проведения главного события этого года – празднования 75-летия Победы. На сегодня это самое главное. Отмена праздника 75-летия Победы – вот что действительно было бы катастрофой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зенит» ушел в отпуск до 22 марта и оборвал все контакты с внешним миром

Новость номер один в мире - это коронавирус. Практически все, что происходит, связано с мерами защиты от этого заболевания. Так, петербургский «Зенит» отреагировал на решение Министерства спорта России приостановить все спортивные мероприятия до 10 апреля и ушел в отпуск (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
МОК не спешит переносить Олимпиаду
На фоне отмены соревнований по всему миру Международный олимпийский комитет показывает олимпийское спокойствие и выдержку. Вскоре после сообщения о том, что УЕФА перенесло на год чемпионат Европы по футболу, МОК сделал официальное заявление
Пётр Ян — Марлон Мораес: «Беспощадный» Ян поборется за возможность бросить вызов чемпиону UFC
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, по прозвищу No Mercy («Беспощадный»), в бою с бразильцем Марлоном Мораесом оспорит звание претендента на поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо
Сергей Ковалёв — Салливан Баррера: «Крашер» вновь готов пройти путь к титулу
Бывший чемпион мира российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт свой решающий бой, от которого зависит его дальнейшая карьера, против представителя Кубы Салливана Бареры. Поединок пройдёт 25 апреля в США и станет главным боем боксёрского вечера в Калифорнии
Новости 24
Следователи Петербурга разыскивают жертв предполагаемого серийного насильника
Петербуржцы штурмуют больницы для сдачи анализа на коронавирус
Музей «Царское Село» закрылся из-за коронавируса
Тестирование на коронавирус открылось в Ленобласти
В Петербурге освободили пять незаконно занятых помещений
Павел Грудинин подал в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Общежитие петербургского института Кино и телевидения частично закрыли на карантин из-за коронавируса
Петербуржец отсудил у детского сада 100 тысяч рублей за сломанную руку сына
«Зенит» ушел в отпуск до 22 марта и оборвал все контакты с внешним миром
Крупного наркодельца в Петербурге отправили под суд
Как провести карантин с пользой: «ВКонтакте» запустит ленту новостей о коронавирусе
Первые грачи прилетели в Петербург и попали на видео