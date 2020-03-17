«Ничего, подождем». Евро-2020 отложили на год из-за коронавируса

Решением видеоконференции УЕФА с участием представителей 55 ассоциаций, которая прошла сегодня, 17 марта, Евро-2020 переносят на год. Предполагаемые даты – с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее планировалось, что турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. Россия должна была принять Евро в Петербурге, на стадионе на Крестовском.

– Здоровье болельщиков, персонала и игроков является нашим приоритетом номер один, – отметил президент УЕФА Александер Чеферин. – Мелкие детали будут проработаны в ближайшие недели, но основные принципы согласованы, и это важный шаг вперед. Мы все показали, что мы ответственные лидеры. Мы продемонстрировали солидарность и единство. Цель сверх прибыли. Сегодня мы этого достигли.

Причиной переноса стала пандемия коронавируса. Отсрочка позволит «избежать ненужного давления на национальные государственные службы, участвующие в проведении матчей», а также завершить приостановленные внутренние соревнования. Если ситуация будет благоприятной, запланированные на конец марта игры плей-офф УЕФА-2020 и международные товарищеские матчи могут провести в начале июня.

– Хотели бы заверить, что если обладатели билетов не смогут присутствовать на турнире 2021 года, их стоимость будет возвращена в полном объеме, – отмечают в УЕФА. – Дополнительная информация о процессе возврата будет направлена покупателям по электронной почте и доступна на сайте Евро-2020 в течение следующего месяца.

Подробностей того, как будет организован турнир в 2021 году, пока нет. Нет информации и о возможной смене площадок. Впрочем, провести его «постараются на высшем уровне, как и старались в этом году».

– Мы все готовились к футбольному празднику, но здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте, – прокомментировала перенос Евро Сборная России по футболу. – Сейчас важно сплотиться и вместе преодолеть временные трудности. Большой футбол обязательно вернется.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что для российского футбола отсрочка Евро – благо: «можно спокойно доиграть оставшиеся восемь туров Чемпионата России спокойно, при зрителях, в комфортных условиях и при хорошей летней погоде».

– А Евро – ничего, подождем, – сказал Вячеслав Колосков. – Мы как-то забываем, что эти беспрецедентные меры позволяют минимизировать риск для проведения главного события этого года – празднования 75-летия Победы. На сегодня это самое главное. Отмена праздника 75-летия Победы – вот что действительно было бы катастрофой.

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